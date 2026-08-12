Lech Poznań potwierdził transfer. To były gracz Rakowa

23:01, 12. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Lech Poznań

Lech Poznań oficjalnie potwierdził, że nowym piłkarzem zespołu został Gustav Berggren. Pomocnik podpisał kontrakt do końca czerwca 2029 roku. Jako pierwszy o sprawie informował Piotr Koźmiński z Goal.pl.

Niels Frederiksen
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Gustav Berggren oficjalnie w Lechu

Lech Poznań chce w tym sezonie z powodzeniem rywalizować na trzech frontach, a do tego potrzebna jest odpowiednia jakość kadry. Szczególnie w kontekście potencjalnych odejść młodych graczy, jak chociażby Antoni Kozubal, konieczne jest więc zabezpieczenie. Kimś takim ma być właśnie Gustav Berggren, którego transfer oficjalnie potwierdzono.

O tym, że Szwed dołączy do Kolejorza mówiło się już od jakiegoś czasu, ale w ostatnim czasie sprawy nabrały tempa i oficjalnie Gustav Berggren związał się z klubem umową do końca czerwca 2029 roku.

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– Gustav Berggren trafił do nas na zasadzie transferu definitywnego z amerykańskiego klubu New York Red Bulls. Związał się z nami trzyletnim kontraktem, który będzie obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku. 28-letni szwedzki środkowy pomocnik jest doskonale znany w Polsce z występów w Rakowie Częstochowa, dla którego zagrał ponad 100 meczów. Wniesie do nas na pewno doświadczenie z gry w Ekstraklasie oraz europejskich pucharach. Ma predyspozycje, żeby być jednym z liderów zarówno na boisku, jak i w szatni. W naszej drużynie ma wzmocnić rywalizację w środku pola, co ważne jest gotowy od razu podjąć wyzwania, bo występował w trwającym sezonie MLS – powiedział dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa cytowany przez media klubowe.

Gustav Berggren po odejściu z Rakowa Częstochowa rozegrał w sumie 18 spotkań w barwach New York Red Bulls. Zanotował w nich tylko dwie asysty. Wcześniej przez trzy sezony reprezentował barwy Rakowa, gdzie był jednym z czołowych graczy PKO Ekstraklasy na swojej pozycji. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-letniego Szweda na 2,5 miliona euro. Na jego koncie jest jeden występ w reprezentacji swojego kraju.

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