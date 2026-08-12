FC Barcelona wytypowała następcę Ronaldo Araujo. Duma Katalonii nawiązała już kontakt z defensorem. Na ich radarze znalazł się Castello Lukeba z RB Lipska - przekazuje Ekrem Konur.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Castello Lukeba wzbudza zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona właśnie dokonuje zmian w defensywie. Mistrzowie Hiszpanii pożegnali już Ronalda Araujo, który wzmocnił Liverpool. Od razu Duma Katalonii wzięła się do pracy i rozpoczęła poszukiwania następcy Urugwajczyka. Jak się okazuje, klub znalazł już odpowiedniego kandydata. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Castello Lukeba z RB Lipska.

Wspomniane źródło zdradza, że FC Barcelona przeszła do konkretów. Duma Katalonii nawiązała już kontakt w sprawie transferu Castello Lukeby. Strony prowadzą już ze sobą rozmowy, więc transfer francuskiego obrońcy jest możliwy. Na konkrety jednak będziemy musieli poczekać, ponieważ na stole RB Lipska nie pojawiła się jeszcze oferta.

Castello Lukeba od wielu miesięcy jest łączony z przeprowadzką do wielkiego klubu. RB Lipsk jednak nie myśli o sprzedaży swojej gwiazdy. Niemiecki klub dopiero rozważy ofertę transferową, jeśli na ich stole pojawią się ogromne pieniądze. Obecnie nie wiemy, czy FC Barcelona jest gotowa sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Francuza.

Dotychczas Castello Lukeba rozegrał 101 spotkań w koszulce RB Lipska. Środkowy obrońca zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.