Jvuentus przegrał rywalizację z Fiorentiną. Mateo Pellegrino z Parmy Calcio zostanie nowym zawodnikiem Violi, która pozyska napastnika na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu - donosi Nicolo Schira.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Fiorentiny

Mateo Pellegrino zostanie zawodnikiem Fiorentiny

Mateo Pellegrino wkrótce zmieni klub. Napastnik Parmy Calcio był również na celowniku Juventusu, ale ostatecznie to Fiorentina wygrała rywalizację o jego podpis. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że Argentyńczyk przeniesie się do Violi na zasadzie wypożyczenia, które będzie zawierało obowiązek wykupu po spełnieniu określonych warunków.

Cała transakcja może opiewać na 25 milionów euro. Obowiązek wykupu zostanie aktywowany przy pierwszym punkcie zdobytym przez Fiorentinę po 2 lutego, co oznacza, że Parma Calcio ma zagwarantowaną sprzedaż swojego zawodnika. Mateo Pellegrino podpisze z nowym klubem kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2031 roku.

Parma Calcio może również zabezpieczyć się na przyszłość, ponieważ w ramach porozumienia ma otrzymać procent od kolejnego transferu Mateo Pellegrino. Fiorentina zdecydowała się więc na konkretny ruch, a Juventus będzie musiał poszukać innego rozwiązania dla swojej ofensywy. Przeprowadzka Argentyńczyka na Stadio Artemio Franchi jest jednym z najciekawszych transferów wewnątrz Serie A.

Mateo Pellegrino dotychczas rozegrał 52 spotkania w koszulce Parmy Calcio. Argentyński snajper zdołał zgromadzić na swoim koncie 15 trafień, a także zaliczył dwie asysty.