Juventus jest coraz bliżej rozstania z Federico Gattim. Reprezentant Włoch znalazł się na celowniku dwóch zespołów. Zawodnik Starej Damy jest łączony z Olympique Marsylią oraz Hull City - informuje Nicolo Schira.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Olympique Marsylia i Hull City obserwują Federico Gattiego

Juventus buduje kadrę na nowy sezon. Władze włoskiego klubu planują zarówno transfery przychodzące, jak i wychodzące. Jednym z piłkarzy, który może wkrótce opuścić Turyn jest Federico Gatti. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się o sporym zainteresowaniu defensorem. Zawodnik znalazł się na radarze Olympique Marsylii oraz Hull City.

Pozycja Federico Gattiego w Juventusie na przestrzeniu kilku miesięcy uległa sporym pogorszeniu. Dziś jego przyszłość w Turynie stoi pod znakiem zapytania, a klub jest gotowy wysłuchać ofert. Jeśli wpłynie odpowiednia oferta, to wszystko na to wskazuje, że Stara Dama ją zaakceptuje. Olympique Marsylia oraz Hull City muszą zatem zabrać się do pracy.

Federico Gatti od wielu miesięcy jest łączony z przeprowadzką do Premier League. Gra na angielskich boiskach jest jego marzeniem, więc notowania Hull City są znacznie lepsze. Nie można jednak skreślać Olympique Marsylii, która potrafi dokonywać głośnych transferów. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje reprezentant Włoch.

Do tej pory Federico Gatti rozegrał 137 spotkań w koszulce Juventusu. Defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także zaliczył dwie asysty.