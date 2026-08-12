Był podstawowym graczem Rakowa, został zesłany do rezerw. Kroczek komentuje

23:06, 12. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kamil Głębocki, NaWylot.tv

Decyzja odnośnie Marko była moją decyzją. Poinformowałem osobiście zawodnika o tej decyzji, będzie trenował z drużyną rezerw. To tyle - przekazał Dawid Kroczek na konferencji prasowej cytowany przez Kamila Głębockiego z serwisu "NaWylot.tv".

Dawid Kroczek
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Kroczek o decyzji ws. Bulata

Raków Częstochowa słabo rozpoczął nowy sezon PKO Ekstraklasy i wkrótce może okazać się, że to właśnie w zespole Medalików dojdzie do pierwszej zmiany trenerskiej w tej kampanii. Dawid Kroczek, którego pozycja ma się wahać, zdecydował się jednak w ostatnim czasie na mocny ruch, a mianowicie zesłał do zespołu rezerw jednego ze swoich graczy.

Jest nim Marko Bulat, który do tej pory był podstawowym graczem zespołu spod Jasnej Góry. W ostatnim czasie pojawiły się jednak zarzuty co do jego zaangażowania oraz formy. Krótko tę decyzję skomentował sam szkoleniowiec.

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Decyzja odnośnie Marko była moją decyzją. Poinformowałem osobiście zawodnika o tej decyzji, będzie trenował z drużyną rezerw. To tyle – przekazał Dawid Kroczek na konferencji prasowej cytowany przez Kamila Głębockiego z serwisu „NaWylot.tv”.

Marko Bulat w tym sezonie rozegrał dla zespołu Rakowa Częstochowa trzy mecze. W poprzedniej kampanii zanotował ich w sumie 44. Zdobył w nich cztery gole oraz zaliczył sześć ostatnich podań. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letniego Chorwata na 2,5 miliona euro. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do końca czerwca 2030 roku.

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