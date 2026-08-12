Dusan Vlahović wreszcie znalazł nowy klub. Potwierdziły się medialne doniesienia, ponieważ były snajper Juventusu trafił do Besiktasu. Nie poznaliśmy jeszcze dokładnych szczegółów kontraktowych Serba.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Oficjalnie: Besiktas pozyskał Dusana Vlahovicia

Dusan Vlahović, po zakończeniu współpracy z Juventusem, długo pozostawał bez klubu, ale wreszcie znalazł nowe miejsce do kontynuowania kariery. Serbski snajper zdecydował się na transfer do Besiktasu, do którego dołączył na zasadzie wolnego transferu. Turecki klub nie musiał zatem płacić odstępnego za sprowadzenie napastnika.

Besiktas potwierdził już pozyskanie Dusana Vlahovicia, choć na ten moment nie poznaliśmy wszystkich szczegółów dotyczących jego umowy. Nie wiadomo między innymi, na jak długo Serb związał się z tureckim zespołem oraz jakie dokładnie warunki finansowe zostały zawarte w kontrakcie.

Dla Dusana Vlahovicia będzie to nowy etap kariery po kilku latach spędzonych na włoskich boiskach. 26-letni napastnik wcześniej reprezentował barwy Fiorentiny oraz Juventusu, a teraz spróbuje swoich sił w tureckiej Super Lig. Besiktas liczy, że Serb szybko odnajdzie się w nowym otoczeniu i stanie się ważnym punktem jego ofensywy.

Dusan Vlahović w koszulce Juventusu rozegrał łącznie 168 spotkań. Reprezentant Serbii zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 68 trafień, a także zaliczył 16 asyst.