Juventus celował w pozyskanie mistrza świata. Na radarze Starej Damy znalazł się Unai Simon. Athletic Bilbao jednak nie ma zamiaru rozstawać się ze swoim bramkarzem - informuje "Tuttosport".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Unai Simon oddala się od Juventusu

Juventus za wszelką cenę chce tego lata pozyskać światowej klasy bramkarza. Ostatnio media informowały, że na celowniku włoskiego klubu znalazł się Unai Simon. Tymczasem dziennik „Tuttosport” zdradza, że przeprowadzka mistrza świata do Turynu jest w zasadzie nierealna. Athletic Bilbao odrzuci każdą ofertę, ponieważ nie wyobraża sobie rozstania z bramkarzem.

Wszystko na to wskazuje, że Juventus będzie musiał w dalszym ciągu przeczesywać rynek transferowy. W kręgu ich zainteresowań znajduje się wielu golkiperów. A Unai Simon był tylko jednym z wielu. Przeprowadzka mistrza świata do Turynu mogła być hitem transferowym. Athletic Bilbao jednak nie ma zamiaru bawić się w żadnej negocjacje ze Starą Damą.

W zeszłym sezonie Juventus miał ogromne problemy między słupkami. Michele Di Gregorio nie prezentował się na miarę oczekiwań. Jest to główny powód, dlaczego Bianconeri tak aktywnie działają na rynku transferowym. Nowy sezon Serie A zbliża się wielkimi krokami, a do zespołu z Turynu wciąż nie trafił żaden bramkarz.

Juventus rozpocznie sezon ligowy już 23 sierpnia. Podopieczni Luciano Spallettiego w 1. Kolejce zmierzą się na wyjeździe z Frosinone Calcio.