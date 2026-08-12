Xavi wraca do pracy! Został selekcjonerem giganta

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi znalazł zatrudnienie. Obejmie kadrę

Xavi Hernandez zaskakująco długo czekał na powrót do pracy, ale w końcu otrzymał satysfakcjonującą go propozycję. Hiszpan, który w swoim CV ma tylko dwa kluby, a więc Al-Sadd SC i FC Barcelonę, zdecydował się na ofertę z czołowej reprezentacji.

Potwierdziły się doniesienia o rozmowach 46-latka z KNVB. Na zatrudnienie legendarnego zawodnika Blaugrany zdecydowała się Holandia. Oranje szukali następcy Ronalda Koemana, który pożegnał się z kadrą po zakończeniu Mistrzostw Świata 2026.

– Xavi Hernández został mianowany nowym selekcjonerem męskiej reprezentacji Holandii. 46-letni hiszpański trener przejmuje obowiązki po Ronaldzie Koemanie. Xavi doszedł do porozumienia z KNVB w sprawie kontraktu do Mistrzostw Świata FIFA 2030 – tak brzmi oficjalny komunikat.

Xavi ma prowadzić Oranje przez cztery najbliższe lata. Czy wypełni swój kontrakt? Hiszpan zadebiutuje w nowej roli już za półtora miesiąca. Holandia na przełomie września i paźziernika rozegra cztery mecze w ramach Ligi Narodów.

Terminarz Holandii w LN: