Xavi wraca do pracy! Został selekcjonerem giganta

21:59, 12. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  KNVB

Xavi Hernandez wraca do pracy. Hiszpan został selekcjonerem jednej z najmocniejszych reprezentacji świata.

Xavi Hernandez
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi znalazł zatrudnienie. Obejmie kadrę

Xavi Hernandez zaskakująco długo czekał na powrót do pracy, ale w końcu otrzymał satysfakcjonującą go propozycję. Hiszpan, który w swoim CV ma tylko dwa kluby, a więc Al-Sadd SC i FC Barcelonę, zdecydował się na ofertę z czołowej reprezentacji.

Potwierdziły się doniesienia o rozmowach 46-latka z KNVB. Na zatrudnienie legendarnego zawodnika Blaugrany zdecydowała się Holandia. Oranje szukali następcy Ronalda Koemana, który pożegnał się z kadrą po zakończeniu Mistrzostw Świata 2026.

– Xavi Hernández został mianowany nowym selekcjonerem męskiej reprezentacji Holandii. 46-letni hiszpański trener przejmuje obowiązki po Ronaldzie Koemanie. Xavi doszedł do porozumienia z KNVB w sprawie kontraktu do Mistrzostw Świata FIFA 2030 – tak brzmi oficjalny komunikat.

Xavi ma prowadzić Oranje przez cztery najbliższe lata. Czy wypełni swój kontrakt? Hiszpan zadebiutuje w nowej roli już za półtora miesiąca. Holandia na przełomie września i paźziernika rozegra cztery mecze w ramach Ligi Narodów.

Terminarz Holandii w LN:

  • 24.09 – Niemcy
  • 27.09 – Serbia
  • 01.10 – Grecja
  • 04.10 – Holandia
  • 13.11 – Grecja
  • 16.11 – Niemcy

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