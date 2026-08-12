Martinelli coraz dalej od Arsenalu! Wpłynęła konkretna oferta

19:27, 12. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Florian Plettenberg / Sky Sport

Gabriel Martinelli wkrótce może opuścić szeregi Arsenalu. Brazylijczyk jest celem transferowym Galatasaray, które złożyło oficjalną ofertę. Propozycja Turków wynosi aż 45 milionów euro - donosi Florian Plettenberg ze "Sky Sport".

Gabriel Martinelli
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DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Galatasaray złożyło ofertę za Gabriela Martinellego

Gabriel Martinelli może tego lata definitywnie zakończyć swoją przygodę z Arsenalem. Brazylijczyk wzbudza zainteresowanie Galatasaray, które bardzo konkretnie podeszło do jego sprowadzenia. Florian Plettenberg ze „Sky Sport” donosi, że turecki klub złożył już oficjalną ofertę za skrzydłowego, a opiewa ona na 45 milionów euro.

Propozycja trafiła już na stół władz Arsenalu, które muszą teraz zdecydować, czy są gotowe rozstać się z Gabrielem Martinellim. Galatasaray traktuje Brazylijczyka jako swój główny cel transferowy na obecne okno. Turecki gigant chce wzmocnić ofensywę zawodnikiem z dużym doświadczeniem na najwyższym poziomie i jest gotowy przeznaczyć na ten ruch pokaźną kwotę. Teraz wiele zależy jednak od stanowiska Kanonierów.

Warto zaznaczyć, że Galatasaray zaczęło spieszyć się z pozyskaniem Gabriela Martinellego. Reprezentant Canarinhos okazał się nie tylko ich celem transferowym. Również Juventus zaczął poważnie interesować się skrzydłowym. Turcy jednak wyprzedzili konkurencję. Czas pokaże, czy Brazylijczyk wyląduje w Stambule.

Gabriel Martinelli dotychczas rozegrał 278 spotkań w koszulce Arsenalu. Udało mu się zgromadzić na koncie aż 62 trafienia, a także zaliczył 36 asyst.

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