W meczu o Superpuchar Europy doszło do starcia Paris Saint-Germain - Aston Villa. W pojedynku rozgrywanym na Red Bull Arena w Salzburgu lepsi okazali się zwycięzcy Ligi Mistrzów.

AP Photo/ Darko Bandic/ Alamy Na zdjęciu: Matty Cash i Nuno Mendes

Superpuchar Europy: trzy gole w Salzburgu

Aston Villa nie była skazywana na pożarcie, jednak zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo na Red Bull Arena w Salzburgu dawano obrońcom tytułu, a więc Paris Saint-Germain. Triumfatorzy Ligi Mistrzów chcieli powtórzyć sukces sprzed roku – wtedy na Stadio Friuli w Udine pokonali Tottenham.

Pierwsza bramka padła w 20. minucie. Chwicza Kwaracchelia otrzymał podanie od Desire Doue, zszedł do środka i potężnym strzałem pod poprzeczkę nie dał żadnych szans Marco Bizotowi.

𝐊𝐕𝐈𝐂𝐇𝐀 𝐊𝐕𝐀𝐑𝐀𝐓𝐒𝐊𝐇𝐄𝐋𝐈𝐀! 🚀 𝐅𝐈𝐑𝐌𝐎𝐖𝐀 𝐀𝐊𝐂𝐉𝐀! 👌



PSG prowadzi 1:0 z Aston Villą w meczu o Superpuchar UEFA! 🔥



📺 Transmisja: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/t2uZcvJHDD — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 12, 2026

Podopieczni Unaia Emery’ego odpowiedzieli tuż przed przerwą. John McGinn posłał kapitalne dośrodkowanie z prawego skrzydła, a 17-letni Brian Madjo wygrał pojedynek z Willianem Pacho i uderzeniem bez przyjęcia pokonał Matwieja Safonowa.

𝐁𝐑𝐈𝐀𝐍 𝐌𝐀𝐃𝐉𝐎! 💪 17-letni napastnik Aston Villi doprowadza do remisu w Salzburgu! 🤩



📺 Transmisja: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/a50fu11QlI — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 12, 2026

Paryżanie wrócili na prowadzenie w 61. minucie. Ousmane Dembele dograł na wolne pole do do Doue, a ten wpadł w pole karne i umieścił futbolówkę w siatce. Chociaż początkowo sędzia nie uznał gola, to po analizie VAR trafienie zostało zaliczone. W tej sytuacji błąd popełnił Matty Cash, który złamał linię spalonego.

Desire Doue uniknął spalonego! 🤏 PSG znów prowadzi w Superpucharze UEFA! 👊



📺 Transmisja: https://t.co/Nlao77cILY pic.twitter.com/Pod65rUcZv — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 12, 2026

Aston Villa oddała łącznie 15 strzałów, w tym cztery celne, ale ostatecznie nie zdołała zaskoczyć faworyzowanego przeciwnika i to PSG sięgnęło po drugi Superpuchar Europy z rzędu.

Paris Saint-Germain – Aston Villa 2:1 (1:1)

Kwaracchelia 20′, Doue 61′ – Madjo 45′