Vinicius osiągnął porozumienie ws. kontraktu. W tym klubie zagra w nowym sezonie

Vinicius Junior i Real Madryt osiągnęli pełne porozumienie w sprawie nowego kontraktu, który wkrótce ma zostać podpisany. Brazylijczyk w nowym sezonie nadal będzie grać dla Królewskich, o czym poinformował Ramon Alvarez de Mon.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius zagra w Realu w kolejnym sezonie

Real Madryt tego lata może imponować na rynku transferowym. Nikt nie ma chyba wątpliwości, że Królewscy są królami polowania i sprowadzają do siebie bardzo dobrych zawodników. Wiadomo jednak, że najgoręcej w ostatnich dniach było w sprawie Viniciusa Juniora, który ze względu na brak postępów w rozmowach o nowym kontrakcie, był na celowniku Arsenalu i realnie zagrażał transfer do Kanonierów.

Wszystko wskazuje jednak na to, że to już koniec sagi. Według informacji, które przekazał ceniony hiszpański dziennikarz Ramon Alvarez de Mon, Vinicius Junior i Real Madryt osiągnęli pełne porozumienie w sprawie nowego kontraktu, który wkrótce ma zostać podpisany. Gwiazdor zostanie więc tego lata w ekipie Los Blancos, którą będzie reprezentował także w nadchodzącym sezonie 2026/27.

Vinicius Junior w poprzednim sezonie rozegrał 53 mecze, w których zdobył 22 bramki oraz zanotował 14 ostatnich podań. W sumie w barwach Los Blancos Brazylijczyk ma dokładnie 375 gier i niespełna 130 trafień. Poza tym sto razy zaliczył także asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 140 milionów euro. Jego jeszcze aktualny kontrakt z Realem Madryt wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

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