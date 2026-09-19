Raphinha odpalił bombę. Tego nie zamierzał przemilczeć w sprawie Alvareza

15:04, 19. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  El Chiringuito TV (X)

FC Barcelona wciąż budzi emocje wokół Juliana Alvareza. Tymczasem Raphinha w rozmowie z El Chiringuito TV otwarcie skomentował stanowisko Atletico Madryt, nie gryząc się w język.

Raphinha
Obserwuj nas w
fot. Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha z jasnym komunikatem

FC Barcelona była według medialnych wieści jednym z klubów zainteresowanych sytuacją argentyńskiego napastnika, a słowa Raphinhi nadały całej sprawie dodatkowego rozgłosu. Brazylijczyk nie ukrywał, że nie rozumie podejścia Atletico Madryt w kontekście przyszłości swojej gwiazdy.

Raphinha odniósł się przede wszystkim do stanowiska klubu z Madrytu. Skrzydłowy Barcelony przekonywał, że Julian Alvarez miał już jasno określić swoje oczekiwania dotyczące dalszej kariery. – Nie rozumiem Atletico. Julian dał jasno do zrozumienia, że chce odejść i dołączyć do nas – powiedział Raphinha cytowany przez El Chiringuito TV na platformie X.

TRANSMISJE ZA DARMO: Mecz Sevilla - Barcelona i derby Madrytu obejrzysz w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wypowiedź reprezentanta Brazylii może zatem jeszcze mocniej podgrzać atmosferę wokół przyszłości argentyńskiego napastnika. Raphinha przedstawił sytuację z perspektywy zawodnika Barcelony i zasugerował, że intencje Juliana Alvareza nie powinny pozostawiać większych wątpliwości.

Sprawa napastnbika Los Colchoneros pozostaje tym samym jednym z najbardziej elektryzujących tematów związanych z Barceloną. Słowa Raphinhi mogą nadać jej kolejny rozdział, zwłaszcza że dotyczą nie tylko samego zawodnika, ale również stanowiska klubu z Madryt wobec jego potencjalnego odejścia.

Argentyński napastnik ma kontrakt ważny z Atletico do końca czerwca 2030 roku. W tym sezonie piłkarz wystąpił jak na razie w trzech spotkaniach, notując w nich jedną asystę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości