Raphinha odpalił bombę. Tego nie zamierzał przemilczeć w sprawie Alvareza

FC Barcelona wciąż budzi emocje wokół Juliana Alvareza. Tymczasem Raphinha w rozmowie z El Chiringuito TV otwarcie skomentował stanowisko Atletico Madryt, nie gryząc się w język.

fot. Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha z jasnym komunikatem

FC Barcelona była według medialnych wieści jednym z klubów zainteresowanych sytuacją argentyńskiego napastnika, a słowa Raphinhi nadały całej sprawie dodatkowego rozgłosu. Brazylijczyk nie ukrywał, że nie rozumie podejścia Atletico Madryt w kontekście przyszłości swojej gwiazdy.

Raphinha odniósł się przede wszystkim do stanowiska klubu z Madrytu. Skrzydłowy Barcelony przekonywał, że Julian Alvarez miał już jasno określić swoje oczekiwania dotyczące dalszej kariery. – Nie rozumiem Atletico. Julian dał jasno do zrozumienia, że chce odejść i dołączyć do nas – powiedział Raphinha cytowany przez El Chiringuito TV na platformie X.

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Wypowiedź reprezentanta Brazylii może zatem jeszcze mocniej podgrzać atmosferę wokół przyszłości argentyńskiego napastnika. Raphinha przedstawił sytuację z perspektywy zawodnika Barcelony i zasugerował, że intencje Juliana Alvareza nie powinny pozostawiać większych wątpliwości.

Sprawa napastnbika Los Colchoneros pozostaje tym samym jednym z najbardziej elektryzujących tematów związanych z Barceloną. Słowa Raphinhi mogą nadać jej kolejny rozdział, zwłaszcza że dotyczą nie tylko samego zawodnika, ale również stanowiska klubu z Madryt wobec jego potencjalnego odejścia.

Argentyński napastnik ma kontrakt ważny z Atletico do końca czerwca 2030 roku. W tym sezonie piłkarz wystąpił jak na razie w trzech spotkaniach, notując w nich jedną asystę.