Raphinha podjął decyzję w sprawie Barcelony. Deco potwierdził

Raphinha zostanie w FC Barcelonie na dłużej. Fabrizio Romano na X przekazał, że klub osiągnął z Brazylijczykiem wstępne porozumienie w sprawie umowy do 2030 roku.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha z ważną wiadomością

Raphinha ma być kolejnym ważnym elementem długofalowego projektu FC Barcelony. Brazylijski skrzydłowy porozumiał się z klubem w sprawie przedłużenia kontraktu. Chociaż na oficjalne podpisanie dokumentów trzeba jeszcze poczekać. Obecna umowa 29-latka wygasa w czerwcu 2028 roku.

Barcelona chce jednak zabezpieczyć przyszłość jednego ze swoich kluczowych zawodników. Nowe porozumienie ma obowiązywać do czerwca 2030 roku. To ma tym samym pozwolić Raphinhi spędzić w katalońskim klubie jeszcze co najmniej kilka sezonów. Informację potwierdził dyrektor sportowy Deco, który nie pozostawił większych wątpliwości. „Mamy wstępne porozumienie, wkrótce zostanie ono podpisane” – powiedział Deco cytowany przez Fabrizio Romano na platformie X.

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Ogólnie dla Barcelony to istotny ruch także z perspektywy sportowej. Raphinha odgrywa coraz większą rolę w zespole prowadzonym przez trenera Hansiego Flicka. Początek sezonu 2026/27 tylko umocnił jego pozycję. Brazylijczyk jest jednym z zawodników, na których trener może opierać ofensywę zespołu.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona agree new deal with Raphinha! All set to be signed. Here we go. 🔐🇧🇷



“We have an agreement in principle, it will be signed soon”, confirms the director Deco.



The agreement will be until June 2030, FOUR more years. 🫱🏼‍🫲🏽 pic.twitter.com/v217Ow7a5M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 19, 2026

Co ciekawe, obecna umowa Raphinhi została przedłużona stosunkowo niedawno. W maju 2025 roku skrzydłowy związał się z Barceloną do 2028 roku. Teraz wszystko wskazuje na to, że sternicy Blaugrany ponownie zdecydowali się zabezpieczyć jego przyszłość, tym razem aż do 2030 roku. Do pełnego zamknięcia sprawy pozostały już tylko formalności.