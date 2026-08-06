Oni zachwycili Flicka. Barcelona będzie miała nowe gwiazdy

Trzech wygranych przygotowań do nowego sezonu Barcelony
Hansi Flick po raz kolejny dał szansę młodym zawodnikom z akademii Barcelony, którzy uzupełnili skład pierwszego zespołu podczas okresu przygotowawczego. Niemiecki szkoleniowiec nie ukrywa, że jest zadowolony z postawy kilku wychowanków i po zakończeniu zgrupowania wyróżnił trzy nazwiska.
– Tunkara to wielki talent, podobnie jak Orian Goren. Xavi Espart grał bardzo dobrze zarówno przeciwko Birmingham, jak i podczas treningów. To piłkarz na najwyższym poziomie – powiedział trener Barcelony.
Najmłodszym z wyróżnionych jest 16-letni Ebrima Tunkara. Lewonożny zawodnik może występować jako ofensywny pomocnik lub skrzydłowy. W klubie jest ceniony za przegląd pola, umiejętność gry pod presją oraz dokładność podań. Według źródła w nowym sezonie ma występować w Barcelonie Atletic prowadzonej przez Juliano Bellettiego.
Duże uznanie zyskał również Orian Goren. Siedemnastoletni pomocnik imponuje techniką, spokojem przy piłce i inteligencją w poruszaniu się po boisku. Do Barcelony trafił w 2022 roku, a jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku.
Najbliżej pierwszego zespołu wydaje się jednak Xavi Espart. Dziewiętnastoletni prawy obrońca zadebiutował już w pierwszej drużynie i może występować także w środku pola. Flick docenia jego solidność, aktywność w ofensywie oraz skuteczny pressing. Espart ma największe szanse z całej trójki, aby w trakcie sezonu na stałe przebić się do kadry pierwszego zespołu Barcelony.