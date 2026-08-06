Oni zachwycili Flicka. Barcelona będzie miała nowe gwiazdy

Barcelona ponownie stawia na wychowanków podczas letnich przygotowań do sezonu. Według „Mundo Deportivo” Hansi Flick szczególnie docenił trzech piłkarzy La Masii, którzy zrobili na nim największe wrażenie.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Trzech wygranych przygotowań do nowego sezonu Barcelony

Hansi Flick po raz kolejny dał szansę młodym zawodnikom z akademii Barcelony, którzy uzupełnili skład pierwszego zespołu podczas okresu przygotowawczego. Niemiecki szkoleniowiec nie ukrywa, że jest zadowolony z postawy kilku wychowanków i po zakończeniu zgrupowania wyróżnił trzy nazwiska.

– Tunkara to wielki talent, podobnie jak Orian Goren. Xavi Espart grał bardzo dobrze zarówno przeciwko Birmingham, jak i podczas treningów. To piłkarz na najwyższym poziomie – powiedział trener Barcelony.

Najmłodszym z wyróżnionych jest 16-letni Ebrima Tunkara. Lewonożny zawodnik może występować jako ofensywny pomocnik lub skrzydłowy. W klubie jest ceniony za przegląd pola, umiejętność gry pod presją oraz dokładność podań. Według źródła w nowym sezonie ma występować w Barcelonie Atletic prowadzonej przez Juliano Bellettiego.

Duże uznanie zyskał również Orian Goren. Siedemnastoletni pomocnik imponuje techniką, spokojem przy piłce i inteligencją w poruszaniu się po boisku. Do Barcelony trafił w 2022 roku, a jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku.

Najbliżej pierwszego zespołu wydaje się jednak Xavi Espart. Dziewiętnastoletni prawy obrońca zadebiutował już w pierwszej drużynie i może występować także w środku pola. Flick docenia jego solidność, aktywność w ofensywie oraz skuteczny pressing. Espart ma największe szanse z całej trójki, aby w trakcie sezonu na stałe przebić się do kadry pierwszego zespołu Barcelony.