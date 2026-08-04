Real Madryt chciałby, aby Arsenal zapłacił 170 milionów euro za Viniciusa Juniora. Kanonierzy odrzucili jednak tę propozycję, gdyż liczą za transfer za mniej niż 150 milionów euro. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Diario Sport".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Arsenal nie zapłaci 170 milionów za Viniciusa

Vinicius Junior dość niespodziewanie stał się tego lata jednym z gorętszych transferowych nazwisk w Europie. Ofensywny gracz Realu Madryt od jakiegoś czasu łączony jest bowiem z opuszczeniem Królewskich, a powodem mają być rozbieżności ws. nowego kontraktu. Sytuację tę wykorzystać chce Arsenal, który faktycznie jest gotowy na ten – jak się wydaje – potencjalnie gigantyczny ruch.

Według informacji, które przekazał serwis „Diario Sport”, Real Madryt zażądał 170 milionów euro za transfer Viniciusa Juniora. Arsenal jednak odrzucił tę kwotę, gdyż nie chce tyle zapłacić. Kanonierzy liczą jednak na transfer poniżej 150 milionów euro i to właśnie na ich korzyść gracz czas. Każdy dzień bez nowego kontraktu Brazylijczyka powoduje, że spada cena oraz rośnie presja na Los Blancos.

Vinicius Junior w poprzednim sezonie rozegrał w sumie 53 mecze, w których zdobył 22 bramki oraz zanotował 14 ostatnich podań. Łącznie w barwach Los Blancos ma on dokładnie 375 gier i niespełna 130 trafień. Poza tym sto razy zaliczył także asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia Brazylijczyka obecnie na 140 milionów euro. Jego obecny kontrakt z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

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