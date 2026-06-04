Ujawniono klauzulę wykupu Kamińskiego z FC Koeln. Polak wzbudza zainteresowanie

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński z klauzulą wykupu 20 milionów euro

Jakub Kamiński ma za sobą bardzo dobre miesiące w zakończonym już sezonie i nie może dziwić, że FC Koeln zdecydowało się na jego wykup z VfL Wolfsburg. Kwota 5,5 miliona euro wydaje się bardzo atrakcyjną za Polaka, który przecież walnie przyczynił się do solidnego wyniku beniaminka Bundesligi. Poza tym wychowanek Lecha Poznań zaliczył bardzo dobre występy w reprezentacji Polski, a to powoduje, że zainteresowanie jego osobą wzrasta.

Według informacji przekazanych przez niemiecki „Bild”, poważne jest zainteresowanie Kamińskim ze strony klubów Premier League. Jak to określono, profil Polaka jest tym, którego szukają zespoły z najlepszej ligi świata. Co jednak kluczowe, ujawniono, że klauzula wykupu Jakuba Kamińskiego z FC Koeln to 20 milionów euro. Wydaje się więc, że to suma, która jest nie tylko w zasięgu, ale i adekwatna do poziomu skrzydłowego.

Jakub Kamiński w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował pięć asyst. To była dla skrzydłowego najprawdopodobniej najlepsza kampania od czasów wyjazdu z Lecha Poznań. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Polski obecnie na 17 milionów euro.

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