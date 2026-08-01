FC Barcelona rozgląda się za zastępcą kontuzjowanego Frenkiego de Jonga. Jak się okazuje, Duma Katalonii wytypowała już odpowiedniego kandydata. Na ich celowniku znalazł się Azzedine Ounahi z Girony - donosi "El Chiringuito".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Azzedine Ounahi zastąpi Frenkiego de Jonga w FC Barcelonie?

Kontuzja Frenkiego de Jonga sprawiła, że FC Barcelona ponownie ruszyła na rynek transferowy. Według informacji programu „El Chiringuito” władze Dumy Katalonii wznowiły zainteresowanie Azzedinem Ounahim. Marokański pomocnik Girony ma być jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia środka pola jeszcze podczas trwającego okienka transferowego.

FC Barcelona nie będzie miała jednak łatwego zadania. Azzedinem Ounahim interesuje się kilka klubów, a sam zawodnik wciąż nie podjął ostatecznej decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Girona również nie zamierza oddawać jednego ze swoich kluczowych piłkarzy za bezcen, dlatego ewentualne negocjacje mogą okazać się bardzo wymagające.

Duma Katalonii liczy jednak, że uda się przekonać zarówno zawodnika, jak i jego obecny klub do transferu. Sztab szkoleniowy uważa, że Azzedine Ounahi mógłby skutecznie wypełnić lukę po kontuzjowanym Frenkiem de Jongu i zwiększyć rywalizację w drugiej linii. Najbliższe tygodnie pokażą, czy FC Barcelona zdecyduje się przejść od zainteresowania do konkretnych działań.

Azzedine Ounahi dotychczas rozegrał 24 spotkania w koszulce Girony. Reprezentant Maroka zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.