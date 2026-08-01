Real Madryt jest o krok od rozstania z Franco Mastantuono. Argentyńczyk dał zielone światło na przeprowadzkę do Włoch. Jego przyjściem jest mocno zainteresowana Fiorentina - informuje "Mundo Deportivo".

saolab / Alamy Na zdjęciu: Franco Mastantuono

Franco Mastantuono chce grać w Serie A! Fiorentina zainteresowana graczem Realu Madryt

Real Madryt zainwestował sporą sumę pieniędzy w przyjście Franco Mastantuono. Utalentowany pomocnik jeszcze nie zdążył wkupić się w łaski trenerów Królewskich. Od wielu tygodni mówi się o możliwym rozstaniu Argentyńczyka z drużyną Jose Mourinho. Tymczasem „Mundo Deportivo” donosi, że zawodnik Los Blancos dał zielone światło na przeprowadzkę do Włoch.

Wcześniej na polu bity znajdował się Juventus. Obecnie jednak tylko Fiorentina wykazuje zainteresowanie Franco Mastantuono. Można wywnioskować, że zawodnik Realu Madryt zgodził się na przeprowadzkę na Stadio Artemio Franchi. W drużynie Violi młody Argentyńczyk będzie miał dużo okazji do gry. Wypożyczenie więc jest jak najbardziej zrozumiane.

Na ten moment jednak nie pojawiły się żadne konkrety. Real Madryt nie otrzymał jeszcze oficjalnej oferty za Franco Mastantuono. Sytuacja jednak wkrótce może nabrać tempa. Teraz Fiorentinie wystarczy usiąść do rozmów z Florentino Perezem. Wszystko wskazuje na to, że Argentyńczyk w przyszłym sezonie będzie występował na boiskach Serie A.

Franco Mastantuono dotychczas rozegrał 35 spotkań w koszulce Realu Madryt. Młody Argentyńczyk zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.