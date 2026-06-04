Potężny wzrost o 6 milionów euro! Nowy najdroższy piłkarz PKO Ekstraklasy

Ernest Kołodziej / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Mońka

Wojciech Mońka najdroższym piłkarzem ligi

Sezon 2025/26 w rozgrywkach PKO Ekstraklasy dobiegł już końca. Wiadomo, że minione rozgrywki nie były być może szczególnie atrakcyjne pod względem sportowym, ale emocji nie mogło brakować nikomu i to nawet do ostatnich minut ostatniej kolejki. Dlatego też wszyscy już wyczekują tego, co wydarzy się w wakacje, gdy do gry najpierw wrócą pucharowicze, a następnie także i cała liga.

Zanim jednak to, wszystkie kluby czeka bardzo gorący transferowy okres. Do naszej ligi z pewnością trafi wielu nowych, ciekawych graczy, ale część z nich może się z nią pożegnać. Siłą rzeczy ci najlepsi. Serwis „Transfermarkt” właśnie zaktualizował wartości piłkarzy naszej ligi. Nowym liderem tej klasyfikacji został Wojciech Mońka, który wart jest obecnie 10 milionów euro. Największe wrażenie robi jednak jego wzrost, jeszcze kilka miesięcy temu ten sam serwis klasyfikował go na poziomie 4 milionów euro.

Poza graczem Lecha Poznań w top trzech najlepszych graczy znalazło się miejsce dla Tomasa Bobcka z Lechii Gdańsk – najlepszy strzelec ligi wart jest według „Transfermarktu” 8 milionów euro. Podium zamyka Jonathan Braut Brunes, którego wycena to również osiem milionów. Oto TOP 10 najwyżej wycenianych piłkarzy PKO Ekstraklasy:

1. Wojciech Mońka – 10 milionów euro

2. Tomas Bobcek – 8 milionów euro

Jonatan Braut Brunes – 8 milionów euro

4. Marcel Reguła – 7 milionów euro

5. Antoni Kozubal – 6 milionów euro

6. Lukas Ambros – 5 milionów euro

Sławomir Abramowicz – 5 milionów euro

Oskar Wójcik – 5 milionów euro

9. Michał Gurgul – 4,5 miliona euro

Bartosz Mazurek – 4,5 miliona euro

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