Manchester United wkrótce pożegna Altaya Bayindira. Turecki bramkarz jest o krok od przeprowadzki do Hiszpanii. Jego nowym zespołem ma zostać Celta Vigo - informuje serwis Metropolitano.gal.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Altay Bayindir

Altay Bayindir o krok od Celty Vigo

Manchester United w 2023 roku zdecydował się wykupić Altaya Bayindira. Turek przychodził na Old Trafford w roli zmiennika. Golkiper otrzymywał swoje szanse, ale na dłuższą metę nie przebił się do podstawowego składu. Serwis Metropolitano.gal przekazuje, że 28-latek opuści szeregi Czerwonych Diabłów. 12-krotny reprezentant kraju zostanie wkrótce zawodnikiem Celty Vigo.

Przeprowadzka Altaya Bayindira do Hiszpanii jest już w końcowej fazie. Celta Vigo pozyska reprezentanta Turcji na zasadzie rocznego wypożyczenia. Strony osiągnęły już całkowite porozumienie. Nie wiemy jednak, czy pozyskująca strona zapewniła sobie możliwość wykupu golkipera Manchesteru United.

Dotychczasowy pobyt Altaya Bayindira w Manchesterze United był nieudany. W pewnym momencie zarówno Czerwone Diabły, jak i sam zawodnik przestali wiązać ze sobą przyszłość. Klub szukał nowego bramkarza, a sam 28-latek chciał trafić do klubu, gdzie będzie mógł regularnie grać. Celta Vigo może mu zapewnić możliwość częstszej gry.

Altay Bayindir rozegrał 17 spotkań między słupkami Manchester United. Turek trzykrotnie zdołał zakończyć mecz bez straconego gola.