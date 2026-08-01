Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Miguel Gutierrez opuści SSC Napoli i dołączy do Bayeru Leverkusen

SSC Napoli jest o krok od sfinalizowania sprzedaży Miguela Gutierreza, czyli piłkarza, który nie znajduje się w ich planach. Jak przekazuje Nicolo Schira, hiszpański obrońca przeniesie się do Bayeru Leverkusen, a kwota transferu ma wynieść od 28 do 30 milionów euro. Wszystkie strony są przekonane, że transakcja zostanie dopięta w najbliższym czasie.

Według włoskiego dziennikarza, Miguel Gutierrez uzgodnił już warunki indywidualnego kontraktu z niemieckim klubem. Umowa Hiszpana z Bayerem Leverkusen ma obowiązywać do 30 czerwca 2031 roku. Pozostają już tylko ostatnie formalności, po których transfer zostanie oficjalnie ogłoszony.

Pobyt Miguela Gutierreza w SSC Napoli trudno uznać za udany. Hiszpan nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie mistrzów Włoch. Przeprowadzka do Bundesligi ma być dla niego szansą na odbudowanie kariery i regularne występy w barwach Bayeru Leverkusen.

Miguel Gutierrez rozegrał łącznie 36 spotkań w koszulce SSC Napoli. Wychowanek Realu Madryt strzelił jednego gola, a także raz zaliczył asystę. Fani spod Wezuwiusza z pewnością szybko zapomną o hiszpańskim defensorze.