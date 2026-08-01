SSC Napoli aktywnie pracuje na rynku transferowym. Azzurri są gotowi sięgnąć po piłkarza Chelsea. Na szczycie ich listy życzeń znajduje się Benoit Badiashile - informuje Ekrem Konur.

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Benoit Badiashile celem SSC Napoli

SSC Napoli przechodzi rewolucję. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że o krok od rozstania z drużyną jest Kevin De Bruyne. Władze klubu jednak przywiązują większą uwagę do transferów przychodzących. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że wzmocnienie może nadejść z Chelsea. Otóż w kręgu zainteresowań Azzurrich znalazł się Benoit Badiashile.

Francuski obrońca znajduje się niemal na samym szczycie listy życzeń SSC Napoli. Piłkarz The Blues miałby zastąpić Alessandro Buongiorno, który zmaga się z kontuzją. Sam zawodnikiem zainteresowany dołączeniem do zespołu Massimiliano Allegriego. A wszystko przez Ligę Mistrzów. Włoski klub będzie rywalizował w Champions League, a Chelsea nie zdołała się zakwalifikować.

Benoit Badiashile nie jest jedynym graczem na celowniku SSC Napoli. Azzurri patrzą także w kierunku swojego odwiecznego wroga – Juventusu. Pod ich obserwacją znalazł się Federico Gatti. Francuz natomiast jest traktowany jako priorytet transferowy. Czas pokaże, czy finalnie Włosi sprowadzą wychowanka AS Monaco.

Do tej pory Benoit Badiashile rozegrał 71 spotkań w koszulce Chelsea. Francuski obrońca zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.