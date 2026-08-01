Chelsea potwierdza! Weteran wylądował na pokładzie Alonso

18:57, 1. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Chelsea

Chelsea potwierdziła przyjście weterana. Do drużyny Xabiego Alonso trafił Danny Welbeck. Doświadczony Anglik poprzednio był związany z Brighton & Hove Albion.

Xabi Alonso
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Oficjalnie: Danny Welbeck wzmocnił Chelsea

Chelsea oficjalnie ogłosiła transfer Danny’ego Welbecka. Doświadczony napastnik po zakończeniu współpracy z Brighton & Hove Albion dołączył do zespołu prowadzonego przez Xabiego Alonso. Londyńczycy wiążą z 35-latkiem spore nadzieje, licząc przede wszystkim na jego doświadczenie oraz umiejętność odnalezienia się w najważniejszych momentach sezonu.

Nowy zawodnik The Blues podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku. Chelsea zdecydowała się zaufać Anglikowi, który przez lata udowadniał swoją wartość na boiskach Premier League. W klubie wierzą, że Danny Welbeck będzie nie tylko wartościowym zmiennikiem, ale również mentorem dla młodszych zawodników ofensywy.

Dla Danny’ego Welbecka będzie to kolejny rozdział w bogatej karierze. Napastnik reprezentował wcześniej między innymi Manchester United, Arsenal, Watford oraz Brighton & Hove Albion. Teraz stanie przed szansą walki o kolejne trofea w barwach Chelsea i pomoże zespołowi w rywalizacji zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich pucharach.

Danny Welbeck w koszulce Brighton & Hove Albion rozegrał łącznie 201 spotkań. Doświadczony snajper zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 51 trafień, a także zaliczył 18 asyst.

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