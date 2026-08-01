Arsenal jeszcze tego weekendu ogłosił wielki hit transferowy. Mistrzowie Premier League osiągnęli porozumienie w sprawie transferu Bruno Guimaraesa. Newcastle United zarobi na odejściu Brazylijczyka aż 80 milionów funtów - donosi "ESPN Brasil".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bruno Guimaraes zostanie zawodnikiem Arsenalu!

Arsenal celuje we wzmocnienie kadry. Tego lata mistrzowie Premier Laague aktywnie pracują na rynku. Najnowsze doniesienia transferowe z ich obozu przekazuje „ESPN Brasil”. Kanonierzy od dawna walczą o podpis Bruno Guimaraesa i udało im się wreszcie wszystko dogadać. Brazylijczyk oraz Newcastle United zgodzili się na transfer do drużyny Mikela Artety.

Wspomniane źródło zaznacza, że całkiem pokaźna kwota wpadnie do budżetu Newcastle United. Arsenal zapłaci za Bruno Guimaraesa aż 70 milionów funtów, a także dodatkowe 10 milionów funtów w bonusach. Mistrzom Anglii zależy na szybkim dokończeniu transferu, ponieważ jeszcze w ten weekend reprezentant Canarinhos zjawi się w Londynie, aby przejść testy medyczne i złożyć oficjalny podpis na kontrakcie.

Transfer Bruno Guimaraesa do Arsenalu będzie jednym z głośniejszych ruchów w samej Premier League. Brazylijczyk od lat stanowił o sile Newcastle United, będąc jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej lidze. Mikel Arteta mocno zabiegał o transfer 28-latka, ponieważ uważał, że jest on brakującym elementem w jego układance.

Bruno Guimaraes rozegrał łącznie 195 spotkań w koszulce Newcastle United. Brazylijczyk strzelił 31 goli, a także zaliczył 32 asysty.