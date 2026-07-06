Roberto De Zerbi szuka wzmocnień do linii ataku, a jego głównym celem transferowym stał się Omar Marmoush. Jak podaje CaughtOffside, Tottenham przygotowuje oficjalną ofertę.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Marmoush rozchwytywany. Chce go kilku gigantów

Tottenham Hotspur chciałby w ciągu najbliższych dni sfinalizować głośny transfer Omara Marmousha. Na sprowadzenie zawodnika mocno naciska Roberto De Zerbi. Włoch uważa, że idealnie pasowałby do jego zespołu pod względem taktyki.

Manchester City stawia jednak twarde warunki i oczekuje za Egipcjanina kwoty w okolicach 60 milionów euro. Taka wycena znacząco utrudnia negocjacje pozostałym klubom, które również chętnie widziałyby napastnika w swoich szeregach.

Poważnym graczem w wyścigu o 27-latka pozostaje Galatasaray. Turecki gigant preferuje roczne wypożyczenie z opcją obowiązkowego wykupu po zakończeniu sezonu. Władze klubu ze Stambułu przygotowują dla snajpera atrakcyjny kontrakt pod kątem finansowym, a jego agent ma zintensyfikować rozmowy już od przyszłego tygodnia.

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Problem stanowią jednak obecne zarobki piłkarza, który w zespole z Etihad Stadium inkasuje około 10 milionów euro rocznie. Te wysokie wymagania płacowe mogą okazać się przeszkodą nie do przejścia.

Sytuację uważnie śledzi również Juventus. Luciano Spalletti jest pod ogromnym wrażeniem gry napastnika jeszcze z czasów jego udanych występów w Eintracht Frankfurt. Włoski klub traktuje go jako doskonałą alternatywę w ofensywie i planuje przejść do zdecydowanych działań pod koniec okienka transferowego.

Oprócz tego chęć zatrudnienia zawodnika wyraziła Barcelona, a także Aston Villa. Marmoush w barwach angielskiego giganta pełnił w zeszłym sezonie głównie rolę rezerwowego. W 36 spotkaniach zdobył osiem bramek i zaliczył trzy asysty. Na tym etapie kariery piłkarz potrzebuje regularnych występów od pierwszej minuty. Dlatego zmiana otoczenia wydaje się dla niego doskonałym rozwiązaniem.