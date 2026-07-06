Flick ma przed sobą kilka ważnych decyzji

07:43, 6. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

Hansi Flick w najbliższych dniach rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Niemiecki szkoleniowiec pojawi się w klubie jeszcze przed pierwszym treningiem zespołu, ponieważ przed startem okresu przygotowawczego musi rozstrzygnąć kilka kluczowych kwestii, donosi Sport.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu

Piłkarze Barcelony wrócą do treningów 13 lipca, kiedy przejdą badania medyczne i rozpoczną przygotowania do sezonu. Flick zamierza jednak pojawić się w ośrodku treningowym wcześniej, aby wspólnie z dyrektorem sportowym Deco dopracować plan letnich przygotowań oraz omówić najważniejsze sprawy kadrowe.

Barcelona ma już zaplanowane sparingi z Birmingham oraz Udinese, a zespół odbędzie także zgrupowanie w angielskim St George’s Park. Klub wciąż analizuje możliwość rozegrania kolejnych meczów towarzyskich, między innymi w Nairobi i Rabacie, dlatego ostateczny harmonogram przygotowań nie został jeszcze zamknięty.

BONUS 400 PLN za poprawny TYP NA GOLA Brazylii z Norwegią. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Na początku okresu przygotowawczego Flick będzie miał do dyspozycji zaledwie kilku zawodników pierwszego zespołu. Wielu piłkarzy wciąż uczestniczy w mistrzostwach świata lub korzysta z przysługującego im urlopu. Dodatkowo przyszłość części zawodników pozostaje niepewna. W gronie piłkarzy, którzy mogą opuścić klub, znajdują się między innymi Marc-Andre ter Stegen, Marc Casado, Héctor Fort oraz Roony Bardghji. Niemiecki trener rozmawiał już z nimi o ich sytuacji i niewykluczone, że ponownie przedstawi im swoje plany.

Równolegle Barcelona pracuje nad kolejnymi transferami. Po sprowadzeniu Anthony’ego Gordona klub chce pozyskać napastnika, który w przyszłości zastąpi Roberta Lewandowskiego. Wśród kandydatów pozostaje Julian Alvarez. Flick liczy również na dopięcie transferu Joao Cancelo, którego ponowne pozyskanie uznaje za jeden z priorytetów. Jednocześnie sztab szkoleniowy zdecyduje, którzy młodzi zawodnicy pojadą na zgrupowanie do Anglii i będą walczyć o miejsce w pierwszej drużynie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości