Flick ma przed sobą kilka ważnych decyzji

Hansi Flick w najbliższych dniach rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Niemiecki szkoleniowiec pojawi się w klubie jeszcze przed pierwszym treningiem zespołu, ponieważ przed startem okresu przygotowawczego musi rozstrzygnąć kilka kluczowych kwestii, donosi Sport.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu

Piłkarze Barcelony wrócą do treningów 13 lipca, kiedy przejdą badania medyczne i rozpoczną przygotowania do sezonu. Flick zamierza jednak pojawić się w ośrodku treningowym wcześniej, aby wspólnie z dyrektorem sportowym Deco dopracować plan letnich przygotowań oraz omówić najważniejsze sprawy kadrowe.

Barcelona ma już zaplanowane sparingi z Birmingham oraz Udinese, a zespół odbędzie także zgrupowanie w angielskim St George’s Park. Klub wciąż analizuje możliwość rozegrania kolejnych meczów towarzyskich, między innymi w Nairobi i Rabacie, dlatego ostateczny harmonogram przygotowań nie został jeszcze zamknięty.

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Na początku okresu przygotowawczego Flick będzie miał do dyspozycji zaledwie kilku zawodników pierwszego zespołu. Wielu piłkarzy wciąż uczestniczy w mistrzostwach świata lub korzysta z przysługującego im urlopu. Dodatkowo przyszłość części zawodników pozostaje niepewna. W gronie piłkarzy, którzy mogą opuścić klub, znajdują się między innymi Marc-Andre ter Stegen, Marc Casado, Héctor Fort oraz Roony Bardghji. Niemiecki trener rozmawiał już z nimi o ich sytuacji i niewykluczone, że ponownie przedstawi im swoje plany.

Równolegle Barcelona pracuje nad kolejnymi transferami. Po sprowadzeniu Anthony’ego Gordona klub chce pozyskać napastnika, który w przyszłości zastąpi Roberta Lewandowskiego. Wśród kandydatów pozostaje Julian Alvarez. Flick liczy również na dopięcie transferu Joao Cancelo, którego ponowne pozyskanie uznaje za jeden z priorytetów. Jednocześnie sztab szkoleniowy zdecyduje, którzy młodzi zawodnicy pojadą na zgrupowanie do Anglii i będą walczyć o miejsce w pierwszej drużynie.