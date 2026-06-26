Tottenham spróbuje przechwycić zawodnika od Manchesteru City

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Omar Marmoush łączony z Tottenhamem Hotspur

Tottenham Hotspur ma za sobą bardzo słaby sezon, w którym rzutem na taśmę utrzymał się w Premier League. Kibice drużyny Kogutów liczą na zdecydowanie lepsze wyniki w kampanii 2026/2027, dlatego władze londyńskiego klubu planują poważnie wzmocnić skład podczas obecnego letniego okienka transferowego. Priorytetem ma być zwiększenie jakości w ofensywie, aby zespół mógł ponownie włączyć się do walki o czołowe lokaty w angielskiej ekstraklasie.

Wygląda na to, że trener ekipy Spurs – Roberto De Zerbi – poprosi o sprowadzenie nowego napastnika. Jak poinformował Nicolo Schira, włoski szkoleniowiec bardzo wysoko ceni umiejętności Omara Marmousha, który aktualnie reprezentuje barwy Manchesteru City. Wszystko wskazuje na to, iż Tottenham spróbuje pozyskać 27-letniego Egipcjanina jeszcze tego lata. Sam zawodnik ma być otwarty na zmianę otoczenia, ponieważ zależy mu na regularniejszych występach i odgrywaniu ważniejszej roli w nowym zespole.

Marmoush jest piłkarzem drużyny Obywateli od stycznia 2025 roku, kiedy przeniósł się na Etihad Stadium z Eintrachtu Frankfurt za 75 milionów euro. 52-krotny reprezentant Egiptu w minionej kampanii rozegrał 36 spotkań, zdobył osiem bramek i zanotował trzy asysty, spędzając na murawie niespełna 1400 minut. Serwis „Transfermarkt” wycenia wszechstronnego napastnika na około 50 milionów euro, a jego kontrakt z Manchesterem City obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.

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