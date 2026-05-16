Barcelona prowadzi w wyścigu o napastnika! 65 milionów za gracza Man City

Barcelona może sprowadzić Marmousha za 65 milionów euro

Barcelona tego lata szukać będzie nowego napastnika. Dla nikogo tajemnicą już nie jest, że Robert Lewandowski najprawdopodobniej opuści klub wraz z ostatnim meczem tego sezonu. Polak ma być bardzo zainteresowany propozycjami z Arabii Saudyjskiej. Dlatego też Duma Katalonii szuka jego następcy.

W ostatnich tygodniach oraz miesiącach głównym kandydatem był Julian Alvarez, ale nie da się ukryć, że jego sprowadzenie jest bardzo kosztowną opcją. Mówi się bowiem przynajmniej o 100 milionach euro, a według niektórych trzeba nawet 120-130 milionów. Dla Blaugrany to zbyt dużo, a to powoduje, że szuka innych opcji. Według informacji przekazanych przez serwis „CaughtOffside”, Barcelona prowadzi w wyścigu o Omara Marmousha z Manchesteru City. Obywatele mają być skłonni sprzedać Egipcjanina i mogą zaakceptować ofertę 60-65 milionów euro.

Omar Marmoush w tym sezonie rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył osiem goli oraz zanotował trzy asysty. Do Manchesteru City przeniósł się z Eintrachtu Frankfurt za 75 milionów euro. Łącznie 27-letni reprezentant swojego kraju na koncie ma 59 spotkań dla Obywateli i 16 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia napastnika na 60 milionów euro. Obecny kontrakt z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

