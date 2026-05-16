Barcelona prowadzi w wyścigu o napastnika! 65 milionów za gracza Man City

10:46, 16. maja 2026
Jakub Fudali
Barcelona prowadzi w wyścigu o pozyskanie Omara Marmousha z Manchesteru City. Obywatele mogą zaakceptować ofertę 60-65 milionów euro, o czym donosi "CaughtOffside".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona tego lata szukać będzie nowego napastnika. Dla nikogo tajemnicą już nie jest, że Robert Lewandowski najprawdopodobniej opuści klub wraz z ostatnim meczem tego sezonu. Polak ma być bardzo zainteresowany propozycjami z Arabii Saudyjskiej. Dlatego też Duma Katalonii szuka jego następcy.

W ostatnich tygodniach oraz miesiącach głównym kandydatem był Julian Alvarez, ale nie da się ukryć, że jego sprowadzenie jest bardzo kosztowną opcją. Mówi się bowiem przynajmniej o 100 milionach euro, a według niektórych trzeba nawet 120-130 milionów. Dla Blaugrany to zbyt dużo, a to powoduje, że szuka innych opcji. Według informacji przekazanych przez serwis „CaughtOffside”, Barcelona prowadzi w wyścigu o Omara Marmousha z Manchesteru City. Obywatele mają być skłonni sprzedać Egipcjanina i mogą zaakceptować ofertę 60-65 milionów euro.

Omar Marmoush w tym sezonie rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył osiem goli oraz zanotował trzy asysty. Do Manchesteru City przeniósł się z Eintrachtu Frankfurt za 75 milionów euro. Łącznie 27-letni reprezentant swojego kraju na koncie ma 59 spotkań dla Obywateli i 16 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia napastnika na 60 milionów euro. Obecny kontrakt z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

