To już oficjalne. Tottenham sięgnął po ważne wzmocnienie defensywy

20:33, 10. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur wzmacnia defensywę przed nowym sezonem. Londyński klub oficjalnie potwierdził pozyskanie nowego środkowego defensora z Bournemouth.

Roberto De Zerbi
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Marcos Senesi zasilił Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur poinformował o zakontraktowaniu Marcosa Senesiego. Argentyński środkowy obrońca dołączy do zespołu 1 lipca, gdy formalnie wygaśnie jego umowa z dotychczasowym klubem. Transfer zawodnika Bournemouth został potwierdzony przez oficjalną stronę internetową The Spurs, która opublikowała również pierwsze wypowiedzi zawodnika po podpisaniu kontraktu.

– To naprawdę wyjątkowe uczucie być piłkarzem Tottenhamu Hotspur. Klub od samego początku pokazywał, dlaczego chce mnie mieć na pokładzie i jak bardzo zależy mu na tym, abym był częścią tego, co budują – przekazał Senesi cytowany media witrynę The Spurs.

Argentyńczyk podkreślił również, że jego celem jest pomoc drużynie w walce o sukcesy i spełnienie oczekiwań kibiców. Zadeklarował, że będzie dawał z siebie wszystko w każdym meczu, aby Tottenham wrócił na miejsce odpowiadające ambicjom klubu.

Senesi trafia do ekipy północnego Londynu po kilku udanych sezonach w szeregach The Cherries. Piłkarz do Bournemouth przeniósł się latem 2022 roku z Feyenoordu za mniej więcej 15 milionów euro. W barwach angielskiego klubu rozegrał 128 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie zdobył sześć bramek i zanotował dziesięć asyst, stając się jednym z filarów defensywy zespołu.

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