Ronaldo zaczyna mundial. Portugalia zagra z nimi po raz pierwszy

Portugalia rozpoczyna walkę o mistrzostwo świata meczem z Demokratyczną Republiką Konga. Faworyt jest tylko jeden, ale afrykańska reprezentacja zamierza sprawić niespodziankę już na inaugurację zmagań w grupie K.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia rozpoczyna marsz po mistrzostwo świata. DR Konga chce sprawić niespodziankę

Reprezentacja Portugalii należy do grona głównych kandydatów do triumfu na mistrzostwach świata 2026. Drużyna prowadzona przez Roberto Martineza dysponuje jednym z najmocniejszych składów na turnieju, a celem jest historyczne zdobycie złotego medalu. Na początek zmagań w grupie K Portugalczycy zmierzą się z Demokratyczną Republiką Konga, która po wielu latach wraca na mundial i liczy na sprawienie niespodzianki.

Portugalia rozpocznie swój mundialowy turniej w środowy wieczór. Choć zdecydowanym faworytem spotkania są Europejczycy, pierwsze mecze wielkich imprez często przynoszą nieoczekiwane rezultaty. Portugalczycy nie mogą pozwolić sobie na lekceważenie rywala, szczególnie po kilku zaskakujących rozstrzygnięciach, które miały już miejsce podczas tegorocznego mundialu.

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Portugalia bez większych problemów przeszła przez eliminacje do mistrzostw świata. Zespół Roberto Martineza imponował skutecznością i ofensywnym stylem gry, zdobywając mnóstwo bramek. Kadra naszpikowana jest gwiazdami światowego formatu, a doświadczenie Cristiano Ronaldo ma pomóc drużynie w walce o najwyższe cele.

DR Konga wraca na mundial po ponad pół wieku

Demokratyczna Republika Konga po raz pierwszy od 1974 roku zagra na mistrzostwach świata. Wówczas występowała jeszcze pod nazwą Zair. Sam awans jest ogromnym sukcesem afrykańskiej reprezentacji, ale zawodnicy Sebastiena Desabre nie zamierzają zadowalać się samym udziałem w turnieju.

Droga do mundialu była wymagająca, jednak Kongijczycy pokazali charakter również w barażach międzykontynentalnych. Pokonali między innymi Kamerun, Nigerię oraz Jamajkę, udowadniając, że potrafią rywalizować z silnymi przeciwnikami. Przed startem mistrzostw świata zanotowali także remis z Danią, choć ostatni sparing zakończyli porażką z Chile.

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Portugalczycy nie chcą komplikować sobie sytuacji

Portugalia doskonale zdaje sobie sprawę, że zwycięstwo w pierwszym meczu może znacząco ułatwić drogę do fazy pucharowej. DR Konga prawdopodobnie skupi się na defensywie i będzie szukała swoich szans w kontratakach, jednak różnica jakości pomiędzy obiema reprezentacjami jest bardzo wyraźna. Każdy inny wynik niż wygrana Portugalczyków byłby sporą niespodzianką.

Gwiazdy, które mogą zrobić różnicę

Choć Cristiano Ronaldo ma już 41 lat, nadal pozostaje największą ikoną portugalskiej piłki i będzie chciał zapisać się w historii podczas swojego szóstego mundialu. Wokół niego znajduje się jednak niezwykle utalentowana grupa zawodników. Kluczowe role powinni odegrać Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Joao Neves oraz Rafael Leao. Ogromnym atutem Portugalii jest także ofensywnie usposobiony Nuno Mendes.

W reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga największe nadzieje wiązane są z Yoane Wissą. Ważnymi postaciami zespołu będą również Noah Sadiki, Chancel Mbemba oraz Aaron Wan-Bissaka. To właśnie doświadczeni defensorzy mają odpowiadać za zatrzymanie portugalskich gwiazd.

Przewidywane składy na mecz Portugalia – DR Konga na MŚ:

Portugalia: Costa – Cancelo, Dias, Inacio, Mendes – Vitinha, Joao Neves – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto – Ronaldo

DR Konga: Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku – Elia, Moutoussamy, Sadiki, Mukau, Mbuku – Wissa

Kiedy mecz Portugalia – DR Konga?

Spotkanie Portugalia – Demokratyczna Republika Konga odbędzie się 18 czerwca na stadionie NRG Stadium w Houston. Mecz rozpocznie się o godzinie 03:00 czasu polskiego. Transmisję będzie można śledzić na antenach TVP Sport oraz TVP 1, a także za pośrednictwem strony internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport.