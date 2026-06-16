Liverpool poznał oczekiwania Lipska. Astronomiczna wycena Yana Diomande

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

RB Lipsk chce nawet 150 mln euro za Yana Diomande

Yan Diomande ma za sobą znakomity sezon w barwach Lipska. Zaledwie 19-letni skrzydłowy imponował wysoką formą na niemieckich boiskach, dzięki czemu przyciągnął uwagę największych klubów ze Starego Kontynentu. Utalentowany zawodnik najczęściej jest łączony z przeprowadzką do Liverpoolu, który poszukuje poważnego wzmocnienia linii ataku po odejściu Mohameda Salaha. Władze angielskiego giganta uważnie monitorują rozwój jedenastokrotnego reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej, jednak jego pozyskanie może okazać się niezwykle trudnym zadaniem.

Zeszłoroczni mistrzowie Premier League muszą bowiem liczyć się z ogromnym wydatkiem w przypadku ewentualnego transferu młodego atakującego. Jak poinformował Ekrem Konur za pośrednictwem portalu „Fussball Daten”, RB Lipsk wycenił swojego zawodnika na kwotę od 130 do 150 milionów euro. Niemiecki klub zdaje sobie sprawę, iż notowania piłkarza stale rosną, zwłaszcza że Diomande prezentuje się bardzo dobrze podczas mistrzostw świata, przywdziewając koszulkę swojej reprezentacji. Dlatego działacze z Red Bull Areny nie zamierzają sprzedawać swojej gwiazdy za niższą sumę.

Mierzący 180 centymetrów zawodnik występuje w zespole Byków od lipca 2025 roku. Wówczas przeniósł się do Bundesligi z CD Leganes za niespełna 20 milionów euro. W niedawno zakończonym sezonie rozegrał 36 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst, szybko stając się jednym z liderów niemieckiej drużyny. Jego kontrakt z Lipskiem obowiązuje do połowy 2030 roku, natomiast serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową skrzydłowego na około 100 milionów euro.