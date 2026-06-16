Media: Legia szykuje ofertę za obrońcę. Włosi chcą 1,5 mln euro!

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia wyda 1,5 mln euro na nowego obrońcę?!

Legia Warszawa skupia się przede wszystkim na transferach bezgotówkowych. Trudna sytuacja finansowa zmuszą ją do poszukiwania zawodników bez kontraktów. Na tej zasadzie ściągnęła już tego lata Łukasza Zjawińskiego z Polonii Warszawa, Zorana Arsenicia z Rakowa Częstochowa oraz Ivana Brkicia z Motoru Lublin. Oczywiście na tym nie koniec, bowiem potrzeb jest więcej – Wojskowi muszą chociażby zastąpić Juergena Elitima. Myślą przy tym o kolejnych ruchach do defensywy.

We włoskich mediach Legia jest za to łączona z zaskakującym transferem. Portal „Il Seccolo IX” twierdzi, że stołeczny klub prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania Petko Hristova. Bułgarski stoper ma ważny kontrakt ze Spezią Calcio, która po spadku z Serie B jest skłonna go sprzedać.

Wojskowi mieli podjąć istotne działania w tym temacie. Rozmowy są prowadzone, a Spezia ma wkrótce otrzymać odpowiedź na zaproponowaną przez nią kwotę transferu. Jest gotowa sprzedać Hristova za 1,5 mln euro, choć niewiele wskazuje na to, aby Legia była skłonna zapłacić taką kwotę.

Hristov gra we Włoszech od 2018 roku, kiedy to Fiorentina wykupiła go ze Slavii Sofia. Od tego czasu reprezentował między innymi Ternanę, Bisceglie czy Venezię, a ostatnio również Spezię Calcio. Na poziomie Serie A rozegrał 26 spotkań, za to częściej występował na jej zapleczu.