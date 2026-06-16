Hit 1. kolejki fazy grupowej MŚ: Anglia kontra Chorwacja. Kupon na środowe starcia

W środę 17 czerwca odbędą się kolejne cztery pojedynku 1. kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Do kuponu wezmę starcia Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga oraz jeden z najciekawiej zapowiadających się pojedynków: Anglia kontra Chorwacja. Co przyniesie nam siódmy dzień Mundialu? Moje typy na dziś znajdziesz w poniższym artykule.

fot. Alamy Na zdjęciu: Luka Modric oraz Kalvin Phillips podczas meczu Euro 2020

W środę 17 czerwca odbędą się kolejne cztery pojedynku 1. kolejki fazy grupowej Mundialu 2026. Do kuponu wezmę starcia Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga oraz jeden z najciekawiej zapowiadających się pojedynków: Anglia kontra Chorwacja. Co przyniesie nam siódmy dzień Mundialu? Moje typy na dziś znajdziesz w poniższym artykule.

Portugalia vs Demokratyczna Republika Konga. Moje typy na dzisiaj.

Mecz pomiędzy Portugalią a Senegalem rozegrany zostanie na stadionie NGR Stadium w Houston o godzinie 19:00 naszego czasu. Sędzią tego pojedynku będzie Abdulrahman Al-Jassim. Będzie to pierwsze w historii bezpośrednie starcie omawianych zespołów.

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Portugalia: pierwszy krok w kierunku pierwszego w historii mistrzostwa?

Reprezentacja Portugalii jedzie do Ameryki Północnej, by powalczyć o pierwsze w historii mistrzostwo świata. Przed czterema laty team ten odpadł w ćwierćfinale z Marokiem, co w kraju zostało przyjęte z ogromnym rozczarowaniem. Od ponad dwóch dekad team ten budowany jest wokół Cristiano Ronaldo, przed którym już raczej ostatnia wielka impreza. Tym razem CR7 nie będzie już pełnił roli bezdyskusyjnego lidera, lecz jego obecność w kadrze z pewnością jest nieoceniona, zwłaszcza że mimo 41 lat na karku zdobył on najwięcej bramek dla Portugalii podczas kampanii eliminacyjnej o awans do Mundialu. Same eliminacje nie były wolne od słabszych występów Portugalczyków, takich jak porażka 0:2 z Irlandią. Koniec końców udało się jednak wypełnić plan i zająć pierwsze miejsce w grupie. Tegoroczne mecze podopiecznych Roberto Martineza to natomiast remis 0:0 z Meksykiem i wygrane z USA (2:0), Chile (2:1), a także Nigerią (2:1).

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Drużyna z Demokratycznej Republiki Konga wraca na Mundial po półwieczu oczekiwania. Droga do awansu była bardzo długa i wyboista, wszak podczas kampanii eliminacyjnej w swojej grupie musiała ona uznać wyższość Senegalu, przez co zmuszona była podjąć walkę w trzyetapowych barażach. Wpierw pokonała w nich Kamerun, a potem po rzutach karnych z Nigerią, a w finałowym – interkontynentalnym – finale z Jamajką zwyciężył 1:0 po dogrywce. Jeśli jednak spojrzymy na kształt kadry tej drużyny, jej awans na Mundial nie powinien być niczym szokującym, ponieważ ma ona do dyspozycji sporą liczbę graczy ogranych w dobrych klubach. Demokratyczna Republika Konga trafiła na bardzo solidną generację piłkarzy i dziś ma szansę podziwiać tego owoce.

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Co obstawiam?

Będzie to rywalizacja grupowego faworyta z zespołem, który za cel stawia sobie zajęcie drugiego miejsca w grupie lub awans z trzeciej pozycji. Portugalia liczy na włączenie się do walki o trofeum, więc musi postarać się o komplet punktów, by dobrze wejść w turniej. Ekipa z Afryki może nie mieć tyle jakości, by przeciwstawić się rywalom, dlatego sądzę, że warto obstawić tutaj połączenie wygranej Portugalczyków z underem 4,5 gola. W STS takie połączenie możesz zagrać w BetBuilderze po kursie 1.54.

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Anglia vs Chorwacja. Typy na dziś

Trzy godziny później na AT&T Stadium w Arlington zmierzą się ze sobą drużyny Anglii oraz Chorwacji. W tym jedynym w pierwszej kolejce fazy grupowej wewnątrzeuropejskim pojedynku sędzią będzie francuski arbiter, Clement Turpin. Po raz ostatni drużyny te grały ze sobą również w pierwszym meczu fazy grupowej, lecz przy okazji Euro 2020. Wówczas lepsi okazali się Anglicy, którzy na Wembley zwyciężyli 1:0.

Anglia: przełożą pefekcyjne eliminacje na turniej?

Synowie Albionu do każdego wielkiego turnieju są w gronie najpoważniejszych kandydatów do końcowego zwycięstwa, lecz finalnie nie udaje im się go osiągnąć. Ich ostatnimi i jedynymi wygranymi mistrzostwami są te z 1958 roku, kiedy to drużyna prowadzona przez Waltera Winterbottoma została najlepsza na świecie. Teraz nadzieje są uzasadnione, ponieważ drużyna Thomasa Tuchela przez kampanię eliminacyjną przeszła perfekcyjnie, notując komplet 28 punktów i bilans bramek 22:0. Nieco słabiej poszły Anglikom pierwsze tegoroczne mecze towarzyskie, zakończone remisem 1:1 z Urugwajem i porażką 0:1 z Japonią, lecz w czerwcowych meczach z Nową Zelandią i Kostaryką odnosiłą już zwycięstwa. Dziś czeka ją najtrudniejszy mecz fazy grupowej, który może – ale wcale nie musi – pokazać, czy drużyna Trzech Lwów faktycznie ma prawo myśleć o końcowym tryumfie.

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Chorwacja: trzeci medal z rzędu jest możliwy?

Chorwaci przyjechali na Mundial w roli trzeciej drużyny globu i po zdobyciu dwóch z rzędu medali tej imprezy. W 2018 roku w Rosji przegrali finałowe starcie z Francją, a przed czterema laty ulegli w półfinale 0:3 Argentynie, by w starciu o brąz pokonać 2:1 Maroko. Mimo iż główni aktorzy tych sukcesów są już w zaawansowanym piłkarsko wieku – zwłaszcza 40-letni Luka Modric – to jednak ma ona do dyspozycji cały zastęp młodych zawodników, na czele z Josko Gvardiolem czy znanym z występów w Radomiaku Luką Vuskoviciem. Przez eliminacje Hrvatska przeszła bez problemów, notując 22 na 24 możliwych punktów, a jej tegoroczne wyniki meczów towarzyskich to wygrana 2:1 z Kolumbią, porażki 1:3 z Brazylią oraz 0:2 z Belgią, a na koniec wygrana 2:1 ze Słowenią.

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Co obstawiam?

Przed nami rywalizacja grupowych faworytów do awansu do 1/16 finału Mundialu. Na papierze lepszym i posiadającym szerszą kadrę zespołem mogą pochwalić się Anglicy, lecz te mistrzostwa generują nam sporo niespodzianek, dlatego nie odważę się w tym przypadku grać na strony. Zamiast tego idę w powyżej 8,5 rzutu rożnego, nastawiając się na ciekawe starcie ze sporą liczbą prób z obu stron, które mogą wylądować na aucie bramkowym. W STS kurs na takie zdarzenie to 1.68, dlatego sądzę, że warto w taki właśnie sposób zamknąć dzisiejszy kupon.

STS 1.68 powyżej 8.5 rzutu rożnego Zagraj!

Mój kupon na środę 17 czerwca

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