Górnik Zabrze ma nowego napastnika. Jego słowa mówią wszystko

20:34, 16. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Górnik Zabrze

Górnik Zabrze dopiął kolejny transfer przed nowym sezonem. Do zespołu Trójkolorowych dołączył słowacki napastnik Erik Prekop, który podpisał długoterminowy kontrakt.

Michal Gasparik
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Erik Prekop nowym zawodnikiem Górnika Zabrze

Górnik Zabrze oficjalnie ogłosił pozyskanie nowego zawodnika. Erik Prekop został piłkarzem 14-krotnych mistrzów Polski na zasadzie transferu definitywnego. Jak poinformowała oficjalna strona internetowa Ślązaków, 28-letni napastnik związał się z klubem umową obowiązującą do końca czerwca 2029 roku.

Słowak trafia do Zabrza z bagażem doświadczeń zdobytych zarówno na rodzimych boiskach, jak i w czeskiej ekstraklasie. Jest wychowankiem AS Trencin, gdzie przeszedł wszystkie szczeble szkolenia, a w 2016 roku zadebiutował w pierwszym zespole. Już na początku seniorskiej kariery miał okazję występować w kwalifikacjach Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy.

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Kolejne lata przyniosły mu rozwój podczas gry w Interze Bratysława i Petrzalce, a następnie przeprowadzkę do Czech. W barwach Hradec Kralove rozegrał ponad 80 spotkań i zdobył 19 bramek. Później reprezentował Bohemians 1905 oraz Banik Ostrawa, gdzie potwierdził swoją wartość jako skuteczny napastnik. W obu klubach nie tylko regularnie trafiał do siatki, ale również notował ważne asysty.

We wrześniu 2025 roku zasilił szeregi Slavii Praga. Chociaż jego pobyt w stołecznym klubie nie trwał długo, zdążył zapisać na swoim koncie bramkę i dwie asysty. W międzyczasie spełnił również marzenie o występie w reprezentacji Słowacji, debiutując w meczu towarzyskim przeciwko Grecji.

Sam zawodnik nie ukrywa zadowolenia z przeprowadzki do Zabrza. Jak podkreślił w rozmowie dla klubowych mediów, od momentu pojawienia się zainteresowania ze strony Górnika był podekscytowany możliwością dołączenia do klubu. Teraz z niecierpliwością czeka na pierwszy występ przed zabrzańską publicznością.

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