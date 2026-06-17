Austria - Jordania to drugie spotkanie w 1. kolejce grupy J Mistrzostw Świata 2026. W rywalizacji na Levi's Stadium padły cztery bramki.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Austria - Jordania

Austria – Jordania: trzy trafienia po przerwie

Rywalizacja w grupie J rozpoczęła się meczem Argentyna – Algieria. Obrońcy tytułu, prowadzeni przez Leo Messiego, nie dali żadnych szans niżej notowanym przeciwnikom. Trzy godziny po starcie pojedynku w Kansas City do gry weszły Austria i Jordania. To spotkanie zaplanowano na Levi’s Stadium w Santa Clara.

Podopieczni Ralfa Rangnicka, faworyzowani w tej potyczce, otworzyli wynik w 21. minucie. Xaver Schlager dograł do Romano Schmida, a ten pokusił się o uderzenie z dystansu. Yazeed Yazeed Abulaila nie miał szans na skuteczną interwencję – strzał 26-latka był perfekcyjny.

Romano Schmid przepięknym trafieniem wyprowadza Austrię na prowadzenie w meczu z Jordanią 😮‍💨



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Jordania odpowiedziała pięć minut po rozpoczęciu drugiej połowy. Schlager stracił futbolówkę w środku pola, a Noor Al-Rawabdeh dograł do Alego Iyada Olwana, który wpadł w pole karne i pokonał Alexandra Schlagera. Piłka odbiła się od słupka i wylądowała w siatce.

W 67. minucie Austria po raz drugi znalazła drogę do bramki strzeżonej przez Abulailę. Jednak po analizie VAR arbiter anulował trafienie Marko Arnautovicia. Powtórka nie pozostawiała złudzeń – Stefan Posch zagrywał futbolówkę ręką.

Zaledwie dziewięć minut później podopieczni Ralf Rangnicka dopięli swego i wrócili na prowadzenie. Marcel Sabitzer dośrodkował z narożnika boiska, a Yazan Abu Al-Arab przeciął tor lotu piłki i zaskoczył własnego golkipera.

W doliczonym czasie gry arbiter podyktował rzut karny po zagraniu ręką Saleem Obaida. Jedenastkę na gola zamienił Arnautović i zapewnił Austrii zwycięstwo 3:1.

Austria – Jordania 3:1 (1:0)

Schmid 21′, Al-Arab 76′ (sam.), Arnautović 90 + 12′ – Olwan 50′