MŚ 2026. Tabela grupy I po pierwszej serii spotkań. Faworyci gromią

07:29, 17. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl

Odbyła się już pierwsza seria gier w grupie I mistrzostw Świata 2026. Wysokie zwycięstwa odnieśli Francuzi oraz Norwegowie, czyli zdecydowani faworyci w tym zestawieniu. Tak prezentuje się sytuacja w tabeli.

Erling Haaland
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Norwegia i Francja z wysokimi wygranymi

Pierwsze mecze w grupie I mistrzostw świata nie przyniosły sensacyjnych rozstrzygnięć. Francuzi, którzy jak zwykle są wymieniani w gronie faworytów do złotego medalu, pewnie ograli Senegal aż 3:1. Wszystkie bramki zostały zdobyte jednak dopiero w drugiej połowie, a gwiazdą spotkania został Kylian Mbappe – autor dwóch goli dla Les Blues. Choć drużynie z Afryki ambicji nie można odbierać, to jednak w tym starciu była wyraźnie słabsza.

Drugi pojedynek tej grupy to z kolei pokaz siły Norwegów. Wikingowie z Erlingiem Haalandem przez wielu są uznawani za czarnego konia turnieju. Ten scenariusz potwierdzili już w pierwszym swoim spotkaniu na mundialu. Norwegia pokonała Irak 4:1, a dwie bramki zdobył właśnie napastnik Manchesteru City. Mimo, iż rywal był znacznie słabszy, Norwegowie pokazali, że mają ambicję, by namieszać na turnieju.

Tabela grupy I

DrużynaZ-R-PBramkiPunkty
1.Norwegia1-0-04:13
2.Francja1-0-03:13
3.Senegal0-0-11:30
4.Irak0-0-11:40
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Terminarz 2. kolejki grupy I MŚ 2026

Oba mecze pokazały, jak może wyglądać zarys tabeli na koniec fazy grupowej. W następnej serii gier Francja zmierzy się z Irakiem i może już przypieczętować awans do fazy pucharowej. Z kolei Norwegia zagra z Senegalm i ten pojedynek najpewniej zdecyduje o drugim miejscu w tej grupie.

  • 22 czerwca, godz. 23:00 Francja – Irak
  • 23 czerwca, godz. 02:00 Norwegia – Senegal
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