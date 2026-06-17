MŚ 2026. Tabela grupy I po pierwszej serii spotkań. Faworyci gromią

Odbyła się już pierwsza seria gier w grupie I mistrzostw Świata 2026. Wysokie zwycięstwa odnieśli Francuzi oraz Norwegowie, czyli zdecydowani faworyci w tym zestawieniu. Tak prezentuje się sytuacja w tabeli.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Norwegia i Francja z wysokimi wygranymi

Pierwsze mecze w grupie I mistrzostw świata nie przyniosły sensacyjnych rozstrzygnięć. Francuzi, którzy jak zwykle są wymieniani w gronie faworytów do złotego medalu, pewnie ograli Senegal aż 3:1. Wszystkie bramki zostały zdobyte jednak dopiero w drugiej połowie, a gwiazdą spotkania został Kylian Mbappe – autor dwóch goli dla Les Blues. Choć drużynie z Afryki ambicji nie można odbierać, to jednak w tym starciu była wyraźnie słabsza.

Drugi pojedynek tej grupy to z kolei pokaz siły Norwegów. Wikingowie z Erlingiem Haalandem przez wielu są uznawani za czarnego konia turnieju. Ten scenariusz potwierdzili już w pierwszym swoim spotkaniu na mundialu. Norwegia pokonała Irak 4:1, a dwie bramki zdobył właśnie napastnik Manchesteru City. Mimo, iż rywal był znacznie słabszy, Norwegowie pokazali, że mają ambicję, by namieszać na turnieju.

Tabela grupy I

Drużyna Z-R-P Bramki Punkty 1. Norwegia 1-0-0 4:1 3 2. Francja 1-0-0 3:1 3 3. Senegal 0-0-1 1:3 0 4. Irak 0-0-1 1:4 0

Terminarz 2. kolejki grupy I MŚ 2026

Oba mecze pokazały, jak może wyglądać zarys tabeli na koniec fazy grupowej. W następnej serii gier Francja zmierzy się z Irakiem i może już przypieczętować awans do fazy pucharowej. Z kolei Norwegia zagra z Senegalm i ten pojedynek najpewniej zdecyduje o drugim miejscu w tej grupie.