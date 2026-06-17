MŚ 2026. Tabela grupy I po pierwszej serii spotkań. Faworyci gromią

Norwegia i Francja z wysokimi wygranymi
Pierwsze mecze w grupie I mistrzostw świata nie przyniosły sensacyjnych rozstrzygnięć. Francuzi, którzy jak zwykle są wymieniani w gronie faworytów do złotego medalu, pewnie ograli Senegal aż 3:1. Wszystkie bramki zostały zdobyte jednak dopiero w drugiej połowie, a gwiazdą spotkania został Kylian Mbappe – autor dwóch goli dla Les Blues. Choć drużynie z Afryki ambicji nie można odbierać, to jednak w tym starciu była wyraźnie słabsza.
Drugi pojedynek tej grupy to z kolei pokaz siły Norwegów. Wikingowie z Erlingiem Haalandem przez wielu są uznawani za czarnego konia turnieju. Ten scenariusz potwierdzili już w pierwszym swoim spotkaniu na mundialu. Norwegia pokonała Irak 4:1, a dwie bramki zdobył właśnie napastnik Manchesteru City. Mimo, iż rywal był znacznie słabszy, Norwegowie pokazali, że mają ambicję, by namieszać na turnieju.
Tabela grupy I
|Drużyna
|Z-R-P
|Bramki
|Punkty
|1.
|Norwegia
|1-0-0
|4:1
|3
|2.
|Francja
|1-0-0
|3:1
|3
|3.
|Senegal
|0-0-1
|1:3
|0
|4.
|Irak
|0-0-1
|1:4
|0
Terminarz 2. kolejki grupy I MŚ 2026
Oba mecze pokazały, jak może wyglądać zarys tabeli na koniec fazy grupowej. W następnej serii gier Francja zmierzy się z Irakiem i może już przypieczętować awans do fazy pucharowej. Z kolei Norwegia zagra z Senegalm i ten pojedynek najpewniej zdecyduje o drugim miejscu w tej grupie.
- 22 czerwca, godz. 23:00 Francja – Irak
- 23 czerwca, godz. 02:00 Norwegia – Senegal