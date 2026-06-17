Real przechwytuje kolejny cel Barcelony. Priorytet dla Mourinho

09:38, 17. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Alessandro Bastoni może latem stać się jednym z głównych celów transferowych Realu Madryt. Według The Athletic obrońca Interu Mediolan znalazł się w gronie zawodników analizowanych przez Królewskich.

Jose Mourinho
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Real szuka nowego lidera defensywy

Alessandro Bastoni wrócił do planów transferowych Realu Madryt po zmianie sytuacji wokół Josko Gvardiola. Chorwacki stoper był jednym z priorytetów hiszpańskiego klubu, jednak jego przyszłość coraz mocniej wiąże się z Manchesterem City. To sprawiło, że w Madrycie ponownie zaczęto rozważać inne nazwiska.

Według The Athletic reprezentant Włoch znajduje się obecnie na krótkiej liście kandydatów do wzmocnienia środka obrony. W tym samym gronie mają znajdować się również Ruben Dias z Manchesteru City oraz Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund. Mourinho oczekuje pozyskania stopera z międzynarodowym doświadczeniem, który odnajdzie się w różnych wariantach taktycznych.

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Bastoni od kilku sezonów należy do najważniejszych zawodników Interu. Włoski defensor ceniony jest nie tylko za grę w obronie, ale również za jakość rozegrania i umiejętność budowania akcji od własnej bramki. Właśnie te cechy mają szczególnie odpowiadać profilowi poszukiwanemu przez sztab szkoleniowy Realu.

W ostatnich miesiącach nazwisko 26-latka pojawiało się także w kontekście Barcelony. Ostatecznie temat nie przerodził się w konkretne negocjacje, między innymi ze względu na wysokie oczekiwania finansowe Interu. W Mediolanie Bastoni pozostaje jednym z filarów zespołu i ważnym elementem projektu prowadzonego przez Cristiana Chivu.

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Na razie Real Madryt nie podjął ostatecznej decyzji. Klub analizuje kilka kandydatur, jednak zainteresowanie Bastonim ponownie nabiera realnych kształtów.