Austria – Jordania: typy i kursy. Bukmacherzy przewidują pogrom

Austria - Jordania: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Marko Arnautović

Austria Jordania Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 czerwca 2026 17:17

Austria – Jordania: typy bukmacherskie

17 czerwca w godzinach porannych czeka nas mecz kończący pierwszą kolejkę w grupie J mistrzostw świata 2026. Na Levi’s Stadium na boisko wybiegną Austria oraz Jordania. Eksperci mówią jednym głosem i zdecydowanie wskazują na sukces ekipy z Europy. Ta będzie na tyle znaczącym faworytem, że możemy spodziewać się wielu goli. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

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Austria – Jordania: ostatnie wyniki

Reprezentacja Austrii zdecydowała się na tylko jeden czerwcowy sprawdzian formy przed mistrzostwami świata. Austriacy rywalizowali z innym uczestnikiem tego turnieju, czyli Tunezją. Pojedynek ten wypadł korzystnie dla europejskiej ekipy, która zwyciężyła 1:0. W takim samym stosunku bramkowym Austriacy pokonali pod koniec marca Koreę Południową.

Swój ostatni mecz przed mundialem przegrała natomiast Jordania. W pojedynku z Kolumbią nie udało się nawet zdobyć bramki, co skutkowało porażką 0:2. Tydzień wcześniej reprezentacja Jordanii uległa wyraźnie Szwajcarom (1:4). Kibice tej kadry na wygraną czekają z kolei od 15 grudnia i sukcesu z Arabią Saudyjską (1:0).

Austria – Jordania: historia

Reprezentacje te nie grały ze sobą dotychczas ani razu.

Austria – Jordania: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Austrię, czego dowodzi kurs 1.34. Współczynnik na remis to 5.25. Z kolei wygraną Jordanii możesz zagrać po kursie 9.00.

Austria Jordania 1.34 5.25 9.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 czerwca 2026 17:17

Austria – Jordania: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Austrii

Remis

Wygrana Jordanii Wygrana Austrii

Remis

Wygrana Jordanii 0 Votes

Austria – Jordania: przewidywane składy

Austria: A Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X Schalger, Seiwald; Schmid, Sabitzer, Gregoritsch; Arnautovic

Jordania: Abulaila; Obaid, Al-Arab, Nasib; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Taha; Tamari, Olwan, Fakhouri

Austria – Jordania: transmisja meczu

Pojedynek między Austrią a Jordanią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w środę (17 czerwca) o godzinie 06:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Marcin Feddek oraz Łukasz Gikiewicz.

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