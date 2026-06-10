Gigant ruszył po Salaha. Na stole pojawiły się niewiarygodne pieniądze

Salah może przejść do historii. Taka propozycja nie trafia się dwa razy
Mohamed Salah znalazł się na czele transferowych spekulacji po tym, jak pojawiły się informacje o niezwykle lukratywnej propozycji od Al-Ittihad. Według wieści dziennikarza Ahmeda Mubaraka saudyjski klub jest gotowy zaoferować gwiazdorowi Liverpoolu kontrakt, który zapewniłby mu roczne zarobki przewyższające te, jakie obecnie inkasuje Cristiano Ronaldo w Al Nassr.
Przyszłość reprezentanta Egiptu od miesięcy pozostaje jednym z najgorętszych tematów na rynku transferowym. Salah od lat jest kluczową postacią The Reds i jednym z najlepszych piłkarzy Premier League, ale jego umowa z klubem z Anfield dobiega końca. Tym samym coraz częściej pojawiają się informacje sugerujące możliwe rozstanie obu stron.
Jak przekazuje popularny żurnalista, Al-Ittihad zamierza wykorzystać tę sytuację i przedstawiło napastnikowi ofertę o historycznej skali. Szczegóły finansowe nie zostały oficjalnie ujawnione, jednak Mubarak podkreśla, że proponowane wynagrodzenie mogłoby uczynić Salaha najlepiej zarabiającym zawodnikiem w światowym futbolu.
Na razie sam piłkarz nie odniósł się publicznie do medialnych wieści. Niewykluczone jednak, że najbliższe tygodnie okażą się kluczowe dla jego przyszłości i zdecydują o jednym z najgłośniejszych transferów ostatnich lat.