Gigant ruszył po Salaha. Na stole pojawiły się niewiarygodne pieniądze

Mohamed Salah może stać się najlepiej opłacanym piłkarzem świata. Egipcjanin otrzymał gigantyczną ofertę z Arabii Saudyjskiej, która może przebić warunki od Cristiano Ronaldo.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah może przejść do historii. Taka propozycja nie trafia się dwa razy

Mohamed Salah znalazł się na czele transferowych spekulacji po tym, jak pojawiły się informacje o niezwykle lukratywnej propozycji od Al-Ittihad. Według wieści dziennikarza Ahmeda Mubaraka saudyjski klub jest gotowy zaoferować gwiazdorowi Liverpoolu kontrakt, który zapewniłby mu roczne zarobki przewyższające te, jakie obecnie inkasuje Cristiano Ronaldo w Al Nassr.

Przyszłość reprezentanta Egiptu od miesięcy pozostaje jednym z najgorętszych tematów na rynku transferowym. Salah od lat jest kluczową postacią The Reds i jednym z najlepszych piłkarzy Premier League, ale jego umowa z klubem z Anfield dobiega końca. Tym samym coraz częściej pojawiają się informacje sugerujące możliwe rozstanie obu stron.

Jak przekazuje popularny żurnalista, Al-Ittihad zamierza wykorzystać tę sytuację i przedstawiło napastnikowi ofertę o historycznej skali. Szczegóły finansowe nie zostały oficjalnie ujawnione, jednak Mubarak podkreśla, że proponowane wynagrodzenie mogłoby uczynić Salaha najlepiej zarabiającym zawodnikiem w światowym futbolu.

Na razie sam piłkarz nie odniósł się publicznie do medialnych wieści. Niewykluczone jednak, że najbliższe tygodnie okażą się kluczowe dla jego przyszłości i zdecydują o jednym z najgłośniejszych transferów ostatnich lat.