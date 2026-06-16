Wiktor Nowak opuszcza Polskę. Przed nim najważniejszy test w karierze

20:45, 16. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  KFM Sport (X)

Wiktor Nowak wykonał ważny krok w swojej karierze. 21-letni pomocnik opuszcza definitywnie Górnika Zabrze i przenosi się do Slavii Praga, jednego z czołowych klubów w Czechach.

Wiktor Nowak
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Wiktor Nowak

Slavia sięgnęła po Polaka. 21-latek dostał wielką szansę

Wiktor Nowak został nowym zawodnikiem Slavii Praga. O transferze młodego pomocnika poinformował profil KFM Sport na X. Dla młodego piłkarza jest to jedna z najważniejszych zmian w dotychczasowej karierze i szansa na sprawdzenie się w klubie regularnie walczącym o najwyższe cele w czeskim futbolu.

Nowak przenosi się do stolicy Czech z Górnika Zabrze, którego zawodnikiem był w ostatnich latach. Miniony sezon spędził jednak na wypożyczeniu do Wisły Płock, gdzie otrzymał możliwość regularnej gry na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. W barwach Nafciarzy wystąpił w 32 meczach PKO BP Ekstraklasy, zbierając cenne doświadczenie i potwierdzając swój potencjał.

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Dobra postawa pomocnika nie przeszła niezauważona. Slavia Praga od lat uchodzi za jeden z najlepiej zarządzanych klubów w Europie Środkowej, a jej skauci regularnie monitorują rynek w poszukiwaniu utalentowanych zawodników mogących wzmocnić drużynę zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich pucharach.

Transfer do ekipy z Pragi może okazać się dla Nowaka przełomowym momentem. W wieku 21 lat otrzymuje możliwość dalszego rozwoju w wymagającym środowisku, gdzie konkurencja o miejsce w składzie stoi na bardzo wysokim poziomie. Jednocześnie będzie miał okazję walczyć o trofea i zwrócić na siebie uwagę kolejnych klubów z silniejszych lig europejskich.

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