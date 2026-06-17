Lech i Górnik marzą o awansie. To potencjalni rywale w el. do LM

Lech i Górnik znają możliwych przeciwników
Czy sezon 2026/27 będzie szczęśliwy dla przedstawicieli Ekstraklasy i polska drużyna zdoła wywalczyć awans do Ligi Mistrzów? Tym razem nasz kraj reprezentują dwie ekipy – Lech Poznań i Górnik Zabrze, a więc mistrz i wicemistrz minionych rozgrywek.
O 12:00 rozpocznie się ceremonia losowania drugiej rundy el. do LM. Kolejorz, który będzie rozstawiony na każdym etapie walki o awans, zna już swoich potencjalnych rywali. Oto ich lista:
- FC Ararat (Estonia) / Riga FC (Łotwa)
- KÍ Klaksvík (Wyspy Owcze) / FC Atert Bissen (Luksemburg)
- Tre Fiori FC (San Marino) / Larne FC (Irlandia Północna)
- Sabah FC (Azerbejdżan) / The New Saints FC (Walia)
- AGF Aarhus (Dania)
- Mjällby AIF (Szwecja)
Górnik stoi przed zdecydowanie mniejszym wyborem. Zabrzanie, którzy znaleźli się w ścieżce niemistrzowskiej, mogą trafić wyłącznie na dwóch przeciwników. Na drodze 2. drużyny Ekstraklasy mogą stanąć tylko tureckie Fenerbahce lub austriacki Sturm Graz.
Natomiast o 14:00 rozpocznie się losowanie 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Na te drużyny mogą trafić Raków Częstochowa oraz GKS Katowice.