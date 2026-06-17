Lech i Górnik marzą o awansie. To potencjalni rywale w el. do LM

Lech Poznań i Górnik Zabrze już dzisiaj poznają swoich rywali w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Znamy potencjalnych przeciwników mistrzów i wicemistrzów Polski.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Lech Poznań - Wisła Płock

Lech i Górnik znają możliwych przeciwników

Czy sezon 2026/27 będzie szczęśliwy dla przedstawicieli Ekstraklasy i polska drużyna zdoła wywalczyć awans do Ligi Mistrzów? Tym razem nasz kraj reprezentują dwie ekipy – Lech Poznań i Górnik Zabrze, a więc mistrz i wicemistrz minionych rozgrywek.

O 12:00 rozpocznie się ceremonia losowania drugiej rundy el. do LM. Kolejorz, który będzie rozstawiony na każdym etapie walki o awans, zna już swoich potencjalnych rywali. Oto ich lista:

FC Ararat (Estonia) / Riga FC (Łotwa)

KÍ Klaksvík (Wyspy Owcze) / FC Atert Bissen (Luksemburg)

Tre Fiori FC (San Marino) / Larne FC (Irlandia Północna)

Sabah FC (Azerbejdżan) / The New Saints FC (Walia)

AGF Aarhus (Dania)

Mjällby AIF (Szwecja)

Górnik stoi przed zdecydowanie mniejszym wyborem. Zabrzanie, którzy znaleźli się w ścieżce niemistrzowskiej, mogą trafić wyłącznie na dwóch przeciwników. Na drodze 2. drużyny Ekstraklasy mogą stanąć tylko tureckie Fenerbahce lub austriacki Sturm Graz.

Natomiast o 14:00 rozpocznie się losowanie 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Na te drużyny mogą trafić Raków Częstochowa oraz GKS Katowice.