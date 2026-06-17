Marciniak nie zareagował na brutalny atak Messiego. To była czerwona kartka?

Lionel Messi uniknął czerwonej kartki w meczu Argentyna – Algieria. Kibice i eksperci krytykują decyzję Szymona Marciniaka po ostrym faulu Argentyńczyka.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Messi uniknął kary po groźnym wejściu

Reprezentacja Argentyny pokonała Algierię 3:0, a bohaterem spotkania został Lionel Messi, który zdobył pierwszego hat-tricka w historii swoich występów na mistrzostwach świata. Po końcowym gwizdku dyskusja nie dotyczyła jednak wyłącznie jego bramek.

W pierwszej połowie doszło do sytuacji, która wywołała ogromne emocje wśród kibiców. Przy wyniku 1:0 Argentyńczyk zaatakował Aissę Mandiego, trafiając korkami w tylną część łydki rywala.

Szymon Marciniak odgwizdał faul, ale nie zdecydował się na pokazanie nawet żółtej kartki. Do interwencji nie doszło również ze strony systemu VAR. Nagrania z tego zdarzenia błyskawicznie obiegły media społecznościowe, a wielu kibiców nie kryło zaskoczenia decyzją polskiego arbitra.

– To najczystsza czerwona kartka, jaką można zobaczyć. Nie dostał nawet żółtej kartki mimo analizy VAR – napisał jeden z kibiców.

– Nie ma szans, żeby to nie była czerwona kartka. Nawet Messi wiedział, że popełnił błąd – komentował kolejny.

🖥️💥 Ridículo estrepitoso del VAR en el Argentina – Argelia.



👉🏻 Messi clava los tacos por detrás en el gemelo de Mandi, doblándoselo con uso de fuerza excesiva.



❌ 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗔 𝗖𝗟𝗔𝗥𝗔.



▪️ El VAR, con una cobardía absoluta, decidió desentenderse de la acción. pic.twitter.com/GCd4F19mph — Archivo VAR (@ArchivoVAR) June 17, 2026

Ekspert ESPN nie miał wątpliwości

Do sytuacji odniósł się także Ale Moreno, ekspert ESPN. Jego zdaniem decyzja arbitrów była błędna.

– To w stu procentach czerwona kartka – ocenił.

Moreno dodał również, że podobne sytuacje wzmacniają przekonanie części kibiców, iż największe gwiazdy futbolu bywają traktowane łagodniej niż pozostali zawodnicy.

Kontrowersja szybko zeszła jednak na dalszy plan za sprawą samego Messiego. Kapitan Argentyny zdobył trzy gole i wyrównał rekord Miroslava Klose pod względem liczby bramek zdobytych na mistrzostwach świata. Obaj mają obecnie po 16 trafień.