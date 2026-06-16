AS Roma rusza po belgijską perełkę. Musi zapłacić 30 milionów euro

Malick Fofana jest jednym z najlepiej zapowiadających się belgijskich piłkarzy. Ochotę na jego sprowadzenie ma między innymi AS Roma - informuje włoska gazeta Corriere dello Sport.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Malick Fofana

Malick Fofana na celowniku Romy

AS Roma zagra w przyszłej edycji Ligi Mistrzów dzięki zajęciu trzeciego miejsca w tabeli Serie A. Zespół Gian Piera Gasperiniego potrzebuje jednak kilku znaczących wzmocnień przed rywalizacją na kilku frontach. Włoski szkoleniowiec chce zwiększyć głębię składu, aby jego drużyna mogła skutecznie walczyć zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich rozgrywkach. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach szczególnej uwadze działaczy Romy będzie podlegała formacja ofensywna, w której wciąż dostrzegane są pewne braki jakościowe.

W związku z tym na celowniku giganta z Półwyspu Apenińskiego znalazł się Malick Fofana – informuje włoski dziennik „Corriere dello Sport”. Skrzydłowy Olympique’u Lyon jest uznawany za jeden z największych belgijskich talentów młodego pokolenia, choć w ostatnim czasie jego rozwój nieco wyhamowały problemy zdrowotne. Mimo to 21-letni zawodnik nadal cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku transferowym. Według doniesień zdolny piłkarz mógłby być dostępny za około 30 milionów euro, a klub ze Stadio Olimpico jest gotowy rozważyć wyłożenie takiej kwoty.

Perspektywiczny atakujący występuje w Lyonie od stycznia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Groupama Stadium z KAA Gent za niespełna 20 milionów euro. Od tego czasu rozegrał 78 spotkań, zdobył 17 bramek i zanotował 8 asyst. Jego rozwój oraz regularne występy sprawiły, iż wyrósł na jednego z najważniejszych zawodników zespołu Les Gones. Nic więc dziwnego, że coraz częściej znajduje się on na radarze czołowych europejskich klubów, a Roma widzi w nim potencjalne wzmocnienie swojej ofensywy.