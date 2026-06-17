MŚ 2026. Tabela grupy J po pierwszej serii spotkań. Messi show

08:12, 17. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl

Odbyła się już pierwsza seria gier w grupie J mistrzostw Świata 2026. Argentyna dzięki hat-trickowi Lionela Messiego rozbiła Algierię, a Austria ograła Jordanię. Tak prezentuje się sytuacja w tabeli.

Piłkarze Argentyny
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Argentyny

Messi znów błysnął, skromne zwycięstwo Austriaków

Lionel Messi znów sprawił, że jest o nim bardzo głośno. Gwiazdor Interu Miami poprowadził Argentynę do pewnego zwycięstwa 3:0 z Algierią w pierwszym meczu turnieju. Napastnik ustrzelił hat-tricka. Dzięki trzem golom Argentyńczyk wyrównał także rekord Miroslava Klosego pod względem liczby bramek zdobytych na mistrzostwach świata. 

W drugim spotkaniu tej grupy Austriacy długo męczyli się z Jordanią, ale w ostatecznie sięgnęli po upragnione trzy punkty. Ekipa Rangnicka wyszła na prowadzenie w pierwszej odsłonie po golu Schmida. Tuż po zmianie stron za sprawą Olwana do wyrównania doprowadziła Jordania. O zwycięstwie Austriaków przesądził natomiast samobójczy gol Al Arabiego z 76. minuty rywalizacji oraz zdobyta już w doliczonym czasie gry bramka przez Arnautovicia.

Tabela grupy J

DrużynaZ-R-PBramkiPunkty
1.Argentyna1-0-03:03
2.Austria1-0-03:13
3.Jordania0-0-11:30
4.Algieria0-0-10:30
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Terminarz 2. kolejki grupy J MŚ 2026

W drugiej serii gier dojdzie do bardzo ciekawej rywalizacji Argentyny z Austrią. Albicelestes będą mogli w tym pojedynku przypieczętować awans do fazy pucharowej, natomiast ewentualna porażka nie przekreśli Austriaków. Z kolei starcie Jordanii z Algierią najpewniej zdecyduje o tym, która z ekip zajmie trzecie miejsce.

  • 22 czerwca, godz. 19:00 – Argentyna vs Austria
  • 23 czerwca, godz. 05:00 – Jordania vs Algieria
Pełny terminarz MŚ 2026 ->

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