MŚ 2026. Tabela grupy J po pierwszej serii spotkań. Messi show

Messi znów błysnął, skromne zwycięstwo Austriaków
Lionel Messi znów sprawił, że jest o nim bardzo głośno. Gwiazdor Interu Miami poprowadził Argentynę do pewnego zwycięstwa 3:0 z Algierią w pierwszym meczu turnieju. Napastnik ustrzelił hat-tricka. Dzięki trzem golom Argentyńczyk wyrównał także rekord Miroslava Klosego pod względem liczby bramek zdobytych na mistrzostwach świata.
W drugim spotkaniu tej grupy Austriacy długo męczyli się z Jordanią, ale w ostatecznie sięgnęli po upragnione trzy punkty. Ekipa Rangnicka wyszła na prowadzenie w pierwszej odsłonie po golu Schmida. Tuż po zmianie stron za sprawą Olwana do wyrównania doprowadziła Jordania. O zwycięstwie Austriaków przesądził natomiast samobójczy gol Al Arabiego z 76. minuty rywalizacji oraz zdobyta już w doliczonym czasie gry bramka przez Arnautovicia.
Tabela grupy J
|Drużyna
|Z-R-P
|Bramki
|Punkty
|1.
|Argentyna
|1-0-0
|3:0
|3
|2.
|Austria
|1-0-0
|3:1
|3
|3.
|Jordania
|0-0-1
|1:3
|0
|4.
|Algieria
|0-0-1
|0:3
|0
Terminarz 2. kolejki grupy J MŚ 2026
W drugiej serii gier dojdzie do bardzo ciekawej rywalizacji Argentyny z Austrią. Albicelestes będą mogli w tym pojedynku przypieczętować awans do fazy pucharowej, natomiast ewentualna porażka nie przekreśli Austriaków. Z kolei starcie Jordanii z Algierią najpewniej zdecyduje o tym, która z ekip zajmie trzecie miejsce.
- 22 czerwca, godz. 19:00 – Argentyna vs Austria
- 23 czerwca, godz. 05:00 – Jordania vs Algieria