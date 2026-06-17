MŚ 2026. Tabela grupy J po pierwszej serii spotkań. Messi show

Odbyła się już pierwsza seria gier w grupie J mistrzostw Świata 2026. Argentyna dzięki hat-trickowi Lionela Messiego rozbiła Algierię, a Austria ograła Jordanię. Tak prezentuje się sytuacja w tabeli.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Argentyny

Messi znów błysnął, skromne zwycięstwo Austriaków

Lionel Messi znów sprawił, że jest o nim bardzo głośno. Gwiazdor Interu Miami poprowadził Argentynę do pewnego zwycięstwa 3:0 z Algierią w pierwszym meczu turnieju. Napastnik ustrzelił hat-tricka. Dzięki trzem golom Argentyńczyk wyrównał także rekord Miroslava Klosego pod względem liczby bramek zdobytych na mistrzostwach świata.

W drugim spotkaniu tej grupy Austriacy długo męczyli się z Jordanią, ale w ostatecznie sięgnęli po upragnione trzy punkty. Ekipa Rangnicka wyszła na prowadzenie w pierwszej odsłonie po golu Schmida. Tuż po zmianie stron za sprawą Olwana do wyrównania doprowadziła Jordania. O zwycięstwie Austriaków przesądził natomiast samobójczy gol Al Arabiego z 76. minuty rywalizacji oraz zdobyta już w doliczonym czasie gry bramka przez Arnautovicia.

Tabela grupy J

Drużyna Z-R-P Bramki Punkty 1. Argentyna 1-0-0 3:0 3 2. Austria 1-0-0 3:1 3 3. Jordania 0-0-1 1:3 0 4. Algieria 0-0-1 0:3 0

Terminarz 2. kolejki grupy J MŚ 2026

W drugiej serii gier dojdzie do bardzo ciekawej rywalizacji Argentyny z Austrią. Albicelestes będą mogli w tym pojedynku przypieczętować awans do fazy pucharowej, natomiast ewentualna porażka nie przekreśli Austriaków. Z kolei starcie Jordanii z Algierią najpewniej zdecyduje o tym, która z ekip zajmie trzecie miejsce.