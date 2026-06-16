fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Schlotterbeck czy Calafiori? Real szuka partnera dla Konate

Real Madryt kontynuuje transferową ofensywę. Celem na to letnie okienko jest przebudowa kadry i spełnienie oczekiwań Jose Mourinho, który naciska przede wszystkim na zmiany w defensywie. Uważa, że to największa słabość drużyny i przyczyna niepowodzeń w ostatnich dwóch sezonach. Królewscy póki co ogłosili tylko jeden transfer – Marca Cucurelli – natomiast są dogadani jeszcze z trzema innymi piłkarzami. Wkrótce na Santiago Bernabeu wyląduje też Bernardo Silva, Ibrahima Konate oraz Denzel Dumfries.

Dla Mourinho jeden nowy stoper to za mało. Wiele wskazuje na to, że oprócz Francuza Real przystąpi do kolejnego sezonu z jeszcze jednym wzmocnieniem tej formacji. Patrick Berger ujawnia, że Portugalczyk chce w kadrze lewonożnego obrońcę, który będzie się uzupełniał z Konate bądź Ederem Militao. Dziennikarz wymienia także dwie potencjalne kandydatury – Nico Schlotterbecka oraz Riccardo Calafioriego.

🚨 CONFIRMED: José Mourinho wants a LEFT-FOOTED CB SIGNING.



Nico Schlotterbeck & Riccardo Calafiori are among the options being considered. @berger_pj pic.twitter.com/FDodPSgE9n — Madrid Zone (@theMadridZone) June 16, 2026

Transfer tego pierwszego wiąże się z wydatkiem rzędu 50 milionów euro. To kwota, która znalazła się w jego nowym kontrakcie z Borussią Dortmund. Calafiori z kolei w Arsenalu przede wszystkim gra jako lewy obrońca, ale w Serie A występował jako stoper. Jego wszechstronność również jest cechą pożądaną i wysoko cenioną przez szkoleniowca hiszpańskiego giganta.