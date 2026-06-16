Argentyna – Algieria: typy i kursy. Messi znów w centrum uwagi

Argentyna - Algieria: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Argentyna Algieria Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 czerwca 2026 17:00

Argentyna – Algieria: typy bukmacherskie

17 czerwca w nocy z wtorku na środę czeka nas mecz otwierający rywalizację w grupie J mistrzostw świata 2026. Na Arrowhead Stadium w Kansas City na boisko wybiegną Argentyna oraz Algieria. Aktualni mistrzowie świata mogli wyobrazić sobie bardziej przyjemny pojedynek na inaugurację turnieju. Tymczasem przyjdzie im mierzyć się z czołowym afrykańskim zespołem, który w ostatnich miesiącach nie dał się pokonać Holandii czy Urugwajowi. Tym razem również postara się postawić silniejszemu przeciwnikowi. Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

Oskar Superbet 1,88 Poniżej 2‚5 bramki przejdź do Superbet

Argentyna – Algieria: ostatnie wyniki

Czerwcowe mecze towarzyskie Argentyny były bliźniaczo podobne do tych sprzed kilku miesięcy. Reprezentacja ta niezmiennie prezentuje bowiem stabilną i wysoką formę w sparingach. Argentyńczycy ograli przed mundialem Honduras i Islandię, nie tracąc przy tym ani jednej bramki.

Z doskonałej strony w czerwcowych meczach towarzyskich pokazała się również Algieria. Szczególnie pozytywne wrażenie mógł wywrzeć jej wygrany 1:0 sparing z Holandią. Z kolei w pojedynku z Boliwią Algierczycy rozwiązali worek z bramkami, triumfując aż 4:0.

Argentyna – Algieria: historia

Reprezentacje te nie grały ze sobą od blisko dwóch dekad. Ich pierwsze i jedyne dotychczas spotkanie miało charakter towarzyski. Minimalnie lepsza wówczas okazała się Argentyna, która pokonała Algierię 4:3.

Argentyna – Algieria: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Argentynę, czego dowodzi kurs 1.47. Współczynnik na remis to 4.45. Z kolei wygraną Algierii możesz zagrać po kursie 7.00.

Argentyna Algieria 1.47 4.45 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 czerwca 2026 17:00

Argentyna – Algieria: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Argentyny

Remis

Wygrana Algierii Wygrana Argentyny

Remis

Wygrana Algierii 0 Votes

Argentyna – Algieria: przewidywane składy

Argentyna: E. Martinez; Molina, Otamendi, Li. Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, La. Martinez

Algieria: Zidane; Belghali, Mandi, Chergui, Ait-Nouri; Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Maza, Amoura; Gouiri

Argentyna – Algieria: transmisja meczu

Pojedynek między Argentyną a Algierią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w środę (17 czerwca) o godzinie 03:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Aleksander Roj i Kazimierz Węgrzyn.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.