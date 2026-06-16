Reprezentant kraju zostaje w Zabrzu. Górnik dopiął transfer

Górnik Zabrze podjął decyzję dotyczącą przyszłości Ondreja Zmrzly'ego. Śląski klub skorzystał z opcji wykupu Czecha, który zdecydował się na podpisanie kontraktu do 2029 roku.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ondrej Zmrzly

Ondrej Zmrzly na dłużej w Górniku

Górnik Zabrze oficjalnie potwierdził pozostanie Ondreja Zmrzly’ego w klubie na dłużej. Jak poinformowało biuro prasowe 14-krotnych mistrzów Polski, działacze zdecydowali się skorzystać z zapisanej w umowie opcji wykupu zawodnika ze Slavii Praga. Tym samym Czech został pełnoprawnym piłkarzem Trójkolorowych, a jego nowy kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku.

Zmrzly trafił do Górnika pod koniec lutego na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Już w momencie finalizowania tamtej transakcji strony przewidziały możliwość transferu definitywnego. Po kilku miesiącach występów w PKO BP Ekstraklasie śląski klub zdecydował się postawić na 26-letniego zawodnika. Związał się z nim na kolejne lata.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Piłkarskie początki Czecha związane były z Sigmą Ołomuniec. To właśnie tam zbudował swoją pozycję na krajowym rynku, rozgrywając aż 142 spotkania. W tym czasie zdobył 17 bramek i zanotował 17 asyst, udowadniając, że potrafi być wartościowym ogniwem zarówno w defensywie, jak i w działaniach ofensywnych.

Dobra postawa zaowocowała transferem do Slavii Praga, jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Czechach. W jej barwach rozegrał 52 mecze, strzelając pięć goli i dokładając trzy asysty. Na swoim koncie ma również dwa występy w reprezentacji Czech.

W minionym sezonie Zmrzly wystąpił w 12 spotkaniach Górnika i zaliczył jedną asystę. Chociaż jego liczby nie były imponujące, sztab szkoleniowy i władze klubu dostrzegły potencjał oraz cechy, które mogą okazać się istotne w budowie zespołu na kolejne rozgrywki.