Górnik Zabrze sięgnął po wielki talent. Europie już wpadł w oko

Górnik Zabrze sięgnął po jeden z najciekawszych młodych talentów chorwackiego futbolu. Do śląskiej ekipy dołączył Bruno Durdov, związany z klubem kontraktem do 2029 roku.

fot. Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Bruno Durdov

Dostrzegł go Gennaro Gattuso. Teraz trafia do Górnika Zabrze

Górnik Zabrze oficjalnie potwierdził pozyskanie Bruno Durdova. Jak poinformowały klubowe media, 18-letni skrzydłowy przeniósł się do Zabrza z Hajduka Split na zasadzie transferu definitywnego. Chorwat podpisał umowę obowiązującą do końca czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia jej o kolejny sezon.

Transfer młodego zawodnika może okazać się jednym z najbardziej interesujących ruchów Zabrzan w ostatnich latach, co sugerował już na łamach Goal.pl dziennikarz Piotr Koźmiński. Durdov uchodzi bowiem za jeden z największych talentów swojego pokolenia w Chorwacji. Urodzony w Splicie piłkarz od najmłodszych lat rozwijał się w akademii Hajduka, do której trafił już jako ośmiolatek. Przez kolejne sezony przechodził natomiast wszystkie szczeble szkolenia, aż w końcu zapracował na szansę w pierwszym zespole.

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Przełomowy moment nastąpił latem 2024 roku. Wówczas trenerem Hajduka był Gennaro Gattuso, legenda włoskiego futbolu, która dostrzegła potencjał młodego skrzydłowego. Durdov szybko odwdzięczył się za zaufanie. W swoim debiutanckim sezonie na poziomie seniorskim rozegrał 27 spotkań ligowych, zdobył trzy bramki i zanotował asystę, spędzając na boisku blisko tysiąc minut.

Jego rozwój został dostrzeżony także poza Chorwacją. W październiku 2024 roku brytyjski „The Guardian” umieścił go na prestiżowej liście 60 najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy świata. To wyróżnienie trafia wyłącznie do zawodników, którzy zdaniem ekspertów mają szansę zrobić wielką karierę.

Dla kibiców Górnika dodatkowego znaczenia nabiera fakt, że zawodnik trafia do Zabrza z Hajduka Split, czyli klubu od lat zaprzyjaźnionego z Trójkolorowymi. Teraz młody Chorwat będzie miał okazję napisać własny rozdział tej wyjątkowej historii.