Tottenham dostał ofertę od ligowego rywala. Wiadomo co z zawodnikiem, który grał w Ekstraklasie

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Tottenham odrzucił ofertę Brighton. Trzeba wyłożyć dwa razy więcej

Luka Vusković wzbudził ogromne zainteresowanie na rynku transferowym po świetnych występach w Niemczech. Utalentowany stoper spędził ostatni rok na wypożyczeniu w Hamburgerze SV.

W barwach tego zespołu rozegrał 30 spotkań, w których zdobył sześć bramek i zaliczył jedną asystę. Reprezentant Chorwacji imponuje przede wszystkim doskonałą grą w powietrzu oraz świetnymi warunkami fizycznymi.

Władze Brighton złożyły ofertę opiewającą na 30 milionów funtów. Mimo to Tottenham odrzucił tę propozycję bez wahania. Działacze z Londynu nie mają obecnie żadnego zamiaru negocjować sprzedaży swojej perełki. Szefowie klubu wyceniają defensora na dwa razy większą kwotę. Każdy chętny musiałby wyłożyć na stół nawet 60 milionów funtów.

Tymczasem ekipa z Falmer Stadium szuka nowego środkowego obrońcy. Przyszłość Jana Paula van Hecke w zespole stoi pod dużym znakiem zapytania. Stąd sztab szkoleniowy uznał byłego zawodnika Radomiaka Radom za idealnego następcę Holendra. Jednak ponowne podejście do rozmów z Kogutami będzie dla nich gigantycznym wyzwaniem finansowym.

Teraz 19-latek skupia się na przygotowaniach do pierwszego meczu na Mistrzostwach Świata 2026. Ewentualny dobry turniej może jeszcze bardziej wywindować jego cenę na rynku transferowym. Kolejne decyzje w sprawie jego przyszłości zapadną dopiero po powrocie z mundialu.