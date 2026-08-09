Vlahović wybiera nowy klub. Oni złożyli mu najlepszą ofertę

Dusan Vlahović z końcem sezonu pożegnał się z Juventusem. Obecnie napastnik pozostaje bez klubu. Yagiz Sabuncuoglu poinformował, że do tej pory najlepszą ofertę złożył mu Besiktas.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Besiktas z najlepszą ofertą dla Dusana Vlahovicia

Dusan Vlahović spędził w Juventusie nieco ponad cztery lata. W tym czasie rozegrał 168 meczów, w których strzelił 68 bramek. Z końcem czerwca tego roku stało się jasne, że Serb nie powiększy swojego dorobku w barwach Starej Damy. Jego kontrakt dobiegł końca, a on sam stał się wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Rozdział w Turynie został definitywnie zamknięty.

Minął ponad miesiąc, odkąd Vlahović nie ma klubu. Z decyzją się nie śpieszy, chcąc wybrać najlepsze dla siebie rozwiązanie. Wszystko wskazuje na to, że najbardziej prawdopodobna opcja to transfer do ligi tureckiej. Zabiega o niego m.in. Besiktas.

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Z informacji, jakie przekazał Yagiz Sabuncuoglu, wynika, że Besiktas poczynił znaczące postępy w walce o pozyskanie piłkarza. Na ten moment to właśnie klub ze Stambułu przedstawił mu najlepszą ofertę. Vlahović w najbliższym czasie powinien podjąć decyzję.

W kontekście przyszłości reprezentanta Serbii wymieniano tylko FC Barcelonę. Duma Katalonii brała go pod uwagę jako alternatywę w przypadku niepowodzenia ściągnięcia Juliana Alvareza. Przymierzano go także do innego hiszpańskiego klubu – Atletico Madryt.

Do tej pory Vlahović grał tylko we Włoszech oraz w Serbii. Karierę zaczynał w Partizanie Belgrad, a latem 2018 roku przeniósł się do Fiorentiny. Juventus zimą 2022 roku płacił za niego ponad 70 milionów euro łącznie z bonusami.